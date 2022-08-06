https://uz.sputniknews.ru/20220806/narbaeva-prizvala-usilit-profilakticheskuyu-rabotu-s-molodejyu-26885832.html
Нарбаева призвала усилить профилактическую работу с молодежью
Нарбаева призвала усилить профилактическую работу с молодежью
Председатель Сената поручила профильным комитетам и министерствам продумать меры по профилактике правонарушений против молодых людей.
2022-08-06T12:02+0500
2022-08-06T12:02+0500
2022-08-06T12:08+0500
общество
танзила нарбаева
молодежь
профилактика
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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Усилить меры профилактики правонарушений против молодежи и среди молодых людей призвала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, сообщает агентство "Дарьё".Танзила Нарбаева поручила Министерству внутренних дел разработать совместные мероприятия с министерствами народного образования, высшего и среднего образования по улучшению профилактической работы в семьях.Кроме того, профильным комитетам Сената спикер поручила проанализировать работу МВД, Министерства по делам махалли, Госкомитета по делам семьи и женщин, Минздрава и разработать меры по профилактике насилия в семье, в том числе со стороны лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью.Читайте также: Махаллинским пунктам правопорядка определили правовой статус
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танзила нарбаева, молодежь, профилактика
Нарбаева призвала усилить профилактическую работу с молодежью
12:02 06.08.2022 (обновлено: 12:08 06.08.2022)
Председатель Сената поручила профильным комитетам и министерствам продумать меры по профилактике правонарушений против молодых людей.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik.
Усилить меры профилактики правонарушений против молодежи и среди молодых людей призвала председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, сообщает агентство "Дарьё
".
"Главной нашей задачей должна быть не регистрация преступлений и наказание тех, кто их совершает, главной задачей должна быть профилактика", - подчеркнула сенатор.
Танзила Нарбаева поручила Министерству внутренних дел разработать совместные мероприятия с министерствами народного образования, высшего и среднего образования по улучшению профилактической работы в семьях.
Кроме того, профильным комитетам Сената спикер поручила проанализировать работу МВД, Министерства по делам махалли, Госкомитета по делам семьи и женщин, Минздрава и разработать меры по профилактике насилия в семье, в том числе со стороны лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью.
Вы должны провести анализ совместно с министерствами, разработать предложения и предоставить нам информацию", - сказала Танзила Нарбаева.