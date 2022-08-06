https://uz.sputniknews.ru/20220806/naselenie-tashkenta-s-nachala-goda-vyroslo-na-174-tys--26893368.html

Население Ташкента с начала года выросло на 17,4 тыс.

Население Ташкента с начала года выросло на 17,4 тыс.

По данным Управления статистики, самый густонаселенный район столицы – Алмазарский.

2022-08-06T14:01+0500

2022-08-06T14:01+0500

2022-08-06T14:22+0500

общество

население

ташкент

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Население столицы с начала года выросло на 17,4 тыс. человек или на 6%, сообщает пресс-служба Управления статистики.В настоящее время в столице постоянно проживает 2 млн 879 тыс. 800 человек. Из них 1,411 млн. мужчин и 1,468 млн женщин.Самый густонаселенный район столицы – Алмазарский, здесь живет 387,7 тыс. человек или 13,5% ташкентцев. Меньше всего человек проживает в Яккасарайском (124,6 тыс.) и Бектемирском (51,8 тыс.) районах.Читайте также: "Реформа госслужбы облегчит жизнь 35 млн человек" — Мирзиёев

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население, ташкент