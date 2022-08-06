https://uz.sputniknews.ru/20220806/obyavlen-konkurs-na-sozdanie-logotipa-syrdarinskoy-oblasti-26884775.html

Объявлен конкурс на создание логотипа Сырдарьинской области

Объявлен конкурс на создание логотипа Сырдарьинской области

Логотип должен отражать природу, историю, культуру и направления развития региона.

2022-08-06T11:17+0500

2022-08-06T11:17+0500

2022-08-06T11:25+0500

общество

сырдарьинская область

логотип

конкурс

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. В 2023 году исполняется 60 лет со дня образования Сырдарьинской области. В связи с этим хокимият области, Республиканский центр духовности и просвещения и Академия художеств Узбекистана объявили конкурс на создание лучшего дизайна логотипа.Логотип должен отражать природу, историю, культуру и направления развития региона.Приемная комиссия будет принимать проекты с 15 августа по 21 октября 2022 года, а имена победителей объявят 8 декабря.Победитель конкурса получит денежный приз в размере 25 миллионов сумов. Поощрительный награды получат и авторы 10 лучших творческих работ.Читайте также: Центробанк Узбекистана доработает символ сума

сырдарьинская область

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сырдарьинская область, логотип, конкурс