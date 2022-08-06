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Эрдоган может посетить саммит ШОС в Самарканде
Эрдоган может посетить саммит ШОС в Самарканде
Президент Турции заверил, что посетит Узбекистан, "если не произойдет ничего экстраординарного".
2022-08-06T15:59+0500
2022-08-06T15:59+0500
2022-08-06T16:18+0500
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реджеп тайип эрдоган
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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин пригласил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в заседании глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.Об этом турецкий лидер заявил журналистам после возвращения из Сочи, передает РИА Новости."Во время нашей встречи господин Путин также попросил: если будет возможность, мы посетим встречу там, я надеюсь на это. Придет Китай, с другой стороны придет Саудовская Аравия, придет Катар. Мы стремимся быть с ними там. Надеюсь, я тоже буду там, если прямо сейчас не произойдет ничего экстраординарного", - сказал президент Турции.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. В данный момент Иран готовится к полноценному членству в ШОС. Ранее заявку на вступление в организацию подала Беларусь. В числе наблюдателей числятся Афганистан и Монголия.
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шос, саммит, узбекистан, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Эрдоган может посетить саммит ШОС в Самарканде
15:59 06.08.2022 (обновлено: 16:18 06.08.2022)
Президент Турции заверил, что посетит Узбекистан, "если не произойдет ничего экстраординарного".
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин пригласил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в заседании глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Об этом турецкий лидер заявил журналистам после возвращения из Сочи, передает РИА Новости.
"Во время нашей встречи господин Путин также попросил: если будет возможность, мы посетим встречу там, я надеюсь на это. Придет Китай, с другой стороны придет Саудовская Аравия, придет Катар. Мы стремимся быть с ними там. Надеюсь, я тоже буду там, если прямо сейчас не произойдет ничего экстраординарного", - сказал президент Турции.
Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. В данный момент Иран готовится к полноценному членству в ШОС. Ранее заявку на вступление в организацию подала
Беларусь. В числе наблюдателей числятся Афганистан и Монголия.