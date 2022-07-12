https://uz.sputniknews.ru/20220712/norov-belarus-podala-zayavku-na-vstuplenie-v-shos-26113368.html
Норов: Беларусь подала заявку на вступление в ШОС
Норов: Беларусь подала заявку на вступление в ШОС
В настоящее время в ШОС входит 8 участников и 3 наблюдателя
2022-07-12T13:56+0500
2022-07-12T13:56+0500
2022-07-12T13:56+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Беларусь подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на круглом столе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Норова, обращение Беларуси уже направили членам организации. Процедура вступления в ШОС может начаться 15-16 сентября на саммите в Самарканде.Также на саммите в Самарканде будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена организации.Ранее, стало известно, что Совет министров Беларуси одобрил заявку страны на вступление в ШОС. В данное время Беларусь имеет статус наблюдателя в организации.Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Готовится к полноценному членству Иран. В числе наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.Читайте также:Что изменилось в Самарканде к саммиту ШОСЗаседание Совета министров иностранных дел ШОС пройдет в Ташкенте в июле
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владимир норов, шос, беларусь
Норов: Беларусь подала заявку на вступление в ШОС
В настоящее время в ШОС входит восемь государств, а также три страны – наблюдателя
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Беларусь подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на круглом столе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Норова, обращение Беларуси уже направили членам организации. Процедура вступления в ШОС может начаться 15-16 сентября на саммите в Самарканде.
"В настоящее время Белоруссия подала заявку. Сегодня это обращение Белоруссии направлено странам-членам. И если будет принято общее решение, а я думаю, так и будет, на Самаркандском саммите будет принято решение о том, чтобы начать процедуры о включении в члены ШОС Белоруссии", - уточнил и.о. министра иностранных дел.
Также на саммите в Самарканде будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена организации.
Ранее, стало известно, что Совет министров Беларуси одобрил
заявку страны на вступление в ШОС. В данное время Беларусь имеет статус наблюдателя в организации.
Напомним: в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
В настоящий момент в состав ШОС, которая была создана в 2001-м, входят Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Готовится к полноценному членству Иран. В числе наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.