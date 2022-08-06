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https://uz.sputniknews.ru/20220806/top-10-gosorganov-po-urovnyu-kiberbezopasnosti-26894658.html
Топ-10 госорганов по уровню кибербезопасности
Топ-10 госорганов по уровню кибербезопасности
Центр кибербезопасности составил рейтинг республиканских и местных ведомств по уровню защищенности от информационных угроз.
2022-08-06T16:38+0500
2022-08-06T16:38+0500
общество
кибербезопасность
рейтинг
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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Центр кибербезопасности провел оценку обеспечения информационной и кибербезопасности в республиканских и местных органах управления.По результатам мониторинга во втором квартале 2022 года сотрудники центра составили рейтинг по обеспечению информационной и кибербезопасности. В Топ-10 ведомств по уровню защищенности вошли:Напомним, в апреле нынешнего года вступил в силу Закон "О кибербезопасности". Уполномоченным органом, призванным следить за защитой от киберугроз, является Служба государственной безопасности республики.Читайте также: Узбекская биржа открыла две новые торговые площадки в России
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кибербезопасность, рейтинг

Топ-10 госорганов по уровню кибербезопасности

16:38 06.08.2022
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Центр кибербезопасности составил рейтинг республиканских и местных ведомств по уровню защищенности от информационных угроз.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Центр кибербезопасности провел оценку обеспечения информационной и кибербезопасности в республиканских и местных органах управления.
По результатам мониторинга во втором квартале 2022 года сотрудники центра составили рейтинг по обеспечению информационной и кибербезопасности. В Топ-10 ведомств по уровню защищенности вошли:
1.
Министерство юстиции - 97.3 баллов
2.
Центральный банк - 97 баллов
3.
Государственный комитет по статистике - 95.2 баллов
4.
Государственный таможенный комитет - 95.1 баллов
5.
Акционерный коммерческий банк "Узпромстройбанк" - 95.1 баллов
6.
Хокимият Ферганской области - 94.6 баллов
7.
Агентство по управлению государственными активами - 92.6 баллов
8.
8. Навоийский горно-металлургический комбинат - 92.3 баллов
9.
Хокимият города Ташкента - 91.9 баллов
10.
Хокимият Наманганской области - 91.7 баллов
Напомним, в апреле нынешнего года вступил в силу Закон "О кибербезопасности". Уполномоченным органом, призванным следить за защитой от киберугроз, является Служба государственной безопасности республики.
Читайте также: Узбекская биржа открыла две новые торговые площадки в России
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