Топ-10 госорганов по уровню кибербезопасности
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
© Sputnik / Владимир Трефилов/
Центр кибербезопасности составил рейтинг республиканских и местных ведомств по уровню защищенности от информационных угроз.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Центр кибербезопасности провел оценку обеспечения информационной и кибербезопасности в республиканских и местных органах управления.
По результатам мониторинга во втором квартале 2022 года сотрудники центра составили рейтинг по обеспечению информационной и кибербезопасности. В Топ-10 ведомств по уровню защищенности вошли:
1.Министерство юстиции - 97.3 баллов
2.Центральный банк - 97 баллов
3.Государственный комитет по статистике - 95.2 баллов
4.Государственный таможенный комитет - 95.1 баллов
5.Акционерный коммерческий банк "Узпромстройбанк" - 95.1 баллов
6.Хокимият Ферганской области - 94.6 баллов
7.Агентство по управлению государственными активами - 92.6 баллов
8.8. Навоийский горно-металлургический комбинат - 92.3 баллов
9.Хокимият города Ташкента - 91.9 баллов
10.Хокимият Наманганской области - 91.7 баллов
Напомним, в апреле нынешнего года вступил в силу Закон "О кибербезопасности". Уполномоченным органом, призванным следить за защитой от киберугроз, является Служба государственной безопасности республики.
Читайте также: Узбекская биржа открыла две новые торговые площадки в России