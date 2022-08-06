https://uz.sputniknews.ru/20220806/top-10-gosorganov-po-urovnyu-kiberbezopasnosti-26894658.html

Топ-10 госорганов по уровню кибербезопасности

Топ-10 госорганов по уровню кибербезопасности

Центр кибербезопасности составил рейтинг республиканских и местных ведомств по уровню защищенности от информационных угроз.

2022-08-06T16:38+0500

2022-08-06T16:38+0500

2022-08-06T16:38+0500

общество

кибербезопасность

рейтинг

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Центр кибербезопасности провел оценку обеспечения информационной и кибербезопасности в республиканских и местных органах управления.По результатам мониторинга во втором квартале 2022 года сотрудники центра составили рейтинг по обеспечению информационной и кибербезопасности. В Топ-10 ведомств по уровню защищенности вошли:Напомним, в апреле нынешнего года вступил в силу Закон "О кибербезопасности". Уполномоченным органом, призванным следить за защитой от киберугроз, является Служба государственной безопасности республики.Читайте также: Узбекская биржа открыла две новые торговые площадки в России

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кибербезопасность, рейтинг