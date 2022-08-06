https://uz.sputniknews.ru/20220806/v-amirsoe-proydet-mejdunarodnyy-festival-natsionalnyx-blyud-26902253.html

В Амирсое пройдет Международный фестиваль национальных блюд

В Амирсое пройдет Международный фестиваль национальных блюд

В фестивале “Welcome to Bustanlik” примут участие повара и рестораторы из Казахстана, Кыргызстана, России, Беларуси и других стран СНГ.

2022-08-06T18:37+0500

2022-08-06T18:37+0500

2022-08-06T18:57+0500

культура

фестиваль

туризм

национальные блюда

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. В Узбекистане пройдет Международный фестиваль национальных блюд “Welcome to Bustanlik”.Гастрономический праздник состоится 11 августа на территории всесезонного курорта Amirsoy Resort, сообщает пресс-служба Министерства туризма республики.Среди участников фестиваля ведущие повара, рестораторы, управленческий персонал заведений общественного питания и другие профессионалы.Читайте также: Объявлен конкурс на создание логотипа Сырдарьинской области

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фестиваль, туризм, национальные блюда