https://uz.sputniknews.ru/20220806/v-amirsoe-proydet-mejdunarodnyy-festival-natsionalnyx-blyud-26902253.html
В Амирсое пройдет Международный фестиваль национальных блюд
В Амирсое пройдет Международный фестиваль национальных блюд
В фестивале “Welcome to Bustanlik” примут участие повара и рестораторы из Казахстана, Кыргызстана, России, Беларуси и других стран СНГ.
2022-08-06T18:37+0500
2022-08-06T18:37+0500
2022-08-06T18:57+0500
культура
фестиваль
туризм
национальные блюда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0a/26070203_0:149:2822:1736_1920x0_80_0_0_c5e3d5701c33cd413122c288310e4654.jpg
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. В Узбекистане пройдет Международный фестиваль национальных блюд “Welcome to Bustanlik”.Гастрономический праздник состоится 11 августа на территории всесезонного курорта Amirsoy Resort, сообщает пресс-служба Министерства туризма республики.Среди участников фестиваля ведущие повара, рестораторы, управленческий персонал заведений общественного питания и другие профессионалы.Читайте также: Объявлен конкурс на создание логотипа Сырдарьинской области
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0a/26070203_155:0:2667:1884_1920x0_80_0_0_27d13efd9da00e5956adba4bdf604751.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фестиваль, туризм, национальные блюда
В Амирсое пройдет Международный фестиваль национальных блюд
18:37 06.08.2022 (обновлено: 18:57 06.08.2022)
В фестивале “Welcome to Bustanlik” примут участие повара и рестораторы из Казахстана, Кыргызстана, России, Беларуси и других стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. В Узбекистане пройдет Международный фестиваль национальных блюд “Welcome to Bustanlik”.
Гастрономический праздник состоится 11 августа на территории всесезонного курорта Amirsoy Resort, сообщает пресс-служба Министерства туризма республики
.
"В фестивале ожидается участие более 6 тысяч гостей, среди которых более 1 тысячи представители Казахстана, Кыргызстана, России, Беларуси и других стран СНГ", - говорится в сообщении пресс-службы.
Среди участников фестиваля ведущие повара, рестораторы, управленческий персонал заведений общественного питания и другие профессионалы.