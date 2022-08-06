https://uz.sputniknews.ru/20220806/v-samarkande-proxodit-skulpturnyy-simpozium-shos-26902389.html

В Самарканде проходит скульптурный симпозиум ШОС

В Самарканде проходит скульптурный симпозиум ШОС

Скульпторы и мастера садово-парковой пластики в течение месяца будут создавать произведения из различных материалов.

2022-08-06T19:22+0500

2022-08-06T19:22+0500

2022-08-06T19:22+0500

культура

самарканд

симпозиум

скульптор

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. В Самарканде стартовал Международный скульптурный симпозиум. В творческом съезде участвуют мастера из стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства туризма Узбекистана.Международное мероприятие проходит в преддверии Саммита ШОС, который пройдет в Самарканде в сентябре.По окончании симпозиума все созданные композиции разместят в парках и аллеях города и на территории самаркандского "Музейного квадрата", где расположены семь музеев города.Такой симпозиум может стать традиционным и регулярным, отметили в министерстве.Читайте также: В Амирсое пройдет Международный фестиваль национальных блюд

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самарканд, симпозиум, скульптор