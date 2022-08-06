https://uz.sputniknews.ru/20220806/v-uzbekistane-poyavitsya-mejdunarodnaya-shaxmatnaya-shkola-26882276.html

В Узбекистане появится международная шахматная школа

В Узбекистане появится международная шахматная школа

Ежегодно будет проходить Международный турнир "Uzbekistan Chess Open" среди шахматистов из стран-членов СНГ, ШОС и Организации тюркских государств.

2022-08-06T09:21+0500

2022-08-06T09:21+0500

2022-08-06T10:29+0500

спорт

школа

шахматы

постановление

турнир

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ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. В Узбекистане откроется международная шахматная школа. Это предусматривает постановление президента "О дополнительных мерах по дальнейшей популяризации и развитию шахмат".Школа расположится на территории базы отдыха "Тудакуль" в Кызылтепинском районе Навоийской области. Задачи нового учебного заведения — готовить шахматистов мирового уровня, укреплять тренерский состав и организовывать тренировку спортсменов на уровне международных стандартов.На базе школы начиная с будущего года будет проходить финальный этап ежегодного Международного турнира по шахматам на приз президента Республики Узбекистан.Начиная с 2023-го ежегодно будут проводиться турниры: "Рокировка" – среди молодежи, на кубок "Нуронийлар" – среди представителей старшего поколения, "Чексиз имкон" – среди шахматистов с инвалидностью, а также Международный турнир Women’s Chess Championship с призовым фондом в размере $50 тысяч.Министерство спорта совместно с Министерством иностранных дел ежегодно будет проводить традиционный Международный турнир Uzbekistan Chess Open среди шахматистов из стран-членов СНГ, ШОС и Организации тюркских государств.Читайте также: Шахматисты из Узбекистана уверенно двигаются в турнирной таблице Всемирной олимпиады

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школа, шахматы, постановление, турнир