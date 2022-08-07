https://uz.sputniknews.ru/20220807/pojar-na-kubinskom-neftexranilische--podrobnosti---26906933.html

Пожар на кубинском нефтехранилище – подробности

Пожар на кубинском нефтехранилище – подробности

На данный момент ведутся работы по ликвидации ЧП.

2022-08-07T13:18+0500

2022-08-07T13:18+0500

2022-08-07T13:18+0500

происшествия

куба

пожар

чп

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ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. На кубинском нефтехранилище начался сильный пожар после удара молнии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Granma.По данным газеты, пожар начался вечером 5 августа на нефтехранилище в провинции Матансас. Удар молнии пришелся на купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти.Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поблагодарил страны, которые предложили свою помощь в ликвидации ЧП.Вопреки безостановочной работе пламя до сих пор не удалось потушить. Огонь перешел и на соседний резервуар. Тушение пожара продолжается уже более суток. На данный момент в результате происшествия пропали без вести 17 человек, 121 пострадал, 1 погиб.Читайте также:ВСУ обстреляли Запорожскую АЭСВ ночном клубе Таиланда при пожаре погибли люди — видео

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куба, пожар, чп