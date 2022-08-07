Пожар на кубинском нефтехранилище – подробности
Пламя до сих пор не удалось потушить. На данный момент ведутся работы по ликвидации пожара.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. На кубинском нефтехранилище начался сильный пожар после удара молнии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Granma.
По данным газеты, пожар начался вечером 5 августа на нефтехранилище в провинции Матансас. Удар молнии пришелся на купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поблагодарил страны, которые предложили свою помощь в ликвидации ЧП.
"Выражаем глубокую признательность правительствам Мексики, Венесуэлы, России, Никарагуа, Аргентины и Чили, оперативно предложившим солидарную материальную помощь перед лицом этой сложной ситуации. Мы также благодарим США за предложенные технические консультации", — написал президент в социальной сети.
Вопреки безостановочной работе пламя до сих пор не удалось потушить. Огонь перешел и на соседний резервуар. Тушение пожара продолжается уже более суток. На данный момент в результате происшествия пропали без вести 17 человек, 121 пострадал, 1 погиб.
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