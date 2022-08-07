https://uz.sputniknews.ru/20220807/v-uzbekistane-sozdadut-natsionalnyy-messendjer-26903007.html
В Узбекистане создадут национальный мессенджер
В Узбекистане создадут национальный мессенджер
Конкурс стартапов по созданию сервиса быстрых сообщений и социальной сети объявило Министерство инноваций
2022-08-07T08:38+0500
2022-08-07T08:38+0500
2022-08-07T09:06+0500
общество
проект
конкурс
социальная сеть
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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Министерство инновационного развития объявило конкурс стартап-проектов по созданию национального мессенджера и социальной сети.Как сообщает пресс-служба министерства, заявки на конкурс будут принимать до 1 октября.Инициатором стартап-проекта должен быть один из его учредителей или акционеров компании. Каждый участник может подать на конкурс только один проект.Все проекты должны основываться на собственных разработках и инновациях. Срок реализации проекта не должен превышать 1 года.Читайте также: Разблокировка "ВКонтакте" станет плюсом для людей и бизнесов, считают эксперты
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проект, конкурс, социальная сеть
В Узбекистане создадут национальный мессенджер
08:38 07.08.2022 (обновлено: 09:06 07.08.2022)
Конкурс стартапов по созданию сервиса быстрых сообщений и социальной сети объявило Министерство инноваций.
ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. Министерство инновационного развития объявило конкурс стартап-проектов по созданию национального мессенджера и социальной сети.
Как сообщает
пресс-служба министерства, заявки на конкурс будут принимать до 1 октября.
Инициатором стартап-проекта должен быть один из его учредителей или акционеров компании. Каждый участник может подать на конкурс только один проект.
Все проекты должны основываться на собственных разработках и инновациях. Срок реализации проекта не должен превышать 1 года.