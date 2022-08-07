https://uz.sputniknews.ru/20220807/v-uzbekistane-sozdana-entsiklopediya-etnosporta-26903155.html

В Узбекистане создана энциклопедия этноспорта

В Узбекистане создана энциклопедия этноспорта

Об этом стало известно в ходе семинара "Этнотуризм и этноспорт: зарубежный опыт и перспективы развития".

2022-08-07T10:01+0500

2022-08-07T10:01+0500

2022-08-07T10:01+0500

спорт

узбекистан

спорт

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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. В Узбекистане создадут энциклопедию этноспорта. Об этом стало известно в ходе семинара "Этнотуризм и этноспорт: зарубежный опыт и перспективы развития".Семинар и международная конференция "Обеспечение межнационального согласия в странах Центральной Азии" организовало Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.В ходе семинара доктор педагогических наук, профессор Талат Усмонходжаев заявил, что начиная с 2023 года ежегодно в Ташкенте будет проходить республиканский фестиваль национальных видов спорта, а в городе Хиве – каждые два года международный фестиваль национальных видов спорта.Норкули Юсупов, вице-президент Национальной ассоциации этноспорта, рассказал о создании национальной энциклопедии этноспорта, включающей 76 национальных народных игр.Читайте также: В Узбекистане появится международная шахматная школа

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узбекистан, спорт