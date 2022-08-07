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В Узбекистане создана энциклопедия этноспорта
В Узбекистане создана энциклопедия этноспорта
Об этом стало известно в ходе семинара "Этнотуризм и этноспорт: зарубежный опыт и перспективы развития".
2022-08-07T10:01+0500
2022-08-07T10:01+0500
2022-08-07T10:01+0500
спорт
узбекистан
спорт
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ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. В Узбекистане создадут энциклопедию этноспорта. Об этом стало известно в ходе семинара "Этнотуризм и этноспорт: зарубежный опыт и перспективы развития".Семинар и международная конференция "Обеспечение межнационального согласия в странах Центральной Азии" организовало Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.В ходе семинара доктор педагогических наук, профессор Талат Усмонходжаев заявил, что начиная с 2023 года ежегодно в Ташкенте будет проходить республиканский фестиваль национальных видов спорта, а в городе Хиве – каждые два года международный фестиваль национальных видов спорта.Норкули Юсупов, вице-президент Национальной ассоциации этноспорта, рассказал о создании национальной энциклопедии этноспорта, включающей 76 национальных народных игр.Читайте также: В Узбекистане появится международная шахматная школа
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узбекистан, спорт
В Узбекистане создана энциклопедия этноспорта
Об этом стало известно в ходе семинара "Этнотуризм и этноспорт: зарубежный опыт и перспективы развития".
ТАШКЕНТ, 7 авг – Sputnik. В Узбекистане создадут энциклопедию этноспорта. Об этом стало известно в ходе семинара "Этнотуризм и этноспорт: зарубежный опыт и перспективы развития".
Семинар и международная конференция "Обеспечение межнационального согласия в странах Центральной Азии" организовало Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.
"Сегодня набирает популярность понятие "экотуризм". Мы вводим уроки в этой области для детей, начиная со школы", — сказал в ходе семинара советник министра туризма и культурного наследия Темур Мирзаев.
В ходе семинара доктор педагогических наук, профессор Талат Усмонходжаев заявил, что начиная с 2023 года ежегодно в Ташкенте будет проходить республиканский фестиваль национальных видов спорта, а в городе Хиве – каждые два года международный фестиваль национальных видов спорта.
"Игры всегда вызывают у детей большой интерес. В условиях, когда Интернет развивается и его негативное воздействие нарастает, необходимо воспитывать детей в духе национальных народных игр, прививать любовь к этноспорту с малых лет в детском саду и школе. Для этого нам нужны опытные специалисты", — сказал он.
Норкули Юсупов, вице-президент Национальной ассоциации этноспорта, рассказал о создании национальной энциклопедии этноспорта, включающей 76 национальных народных игр.