https://uz.sputniknews.ru/20220808/biznesmeny-podali-bolee-8-tys-predlojeniy-dlya-dialoga-s-prezidentom-26925239.html

Бизнесмены подали более 8 тысяч предложений для диалога с президентом

Бизнесмены подали более 8 тысяч предложений для диалога с президентом

Большая часть обращений, поданных предпринимателями, власти решают "на месте", заявил на брифинге Шерзод Асадов.

2022-08-08T12:09+0500

2022-08-08T12:09+0500

2022-08-08T12:44+0500

общество

прямой диалог

шавкат мирзиёев

шерзод асадов

бизнесмены

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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Предприниматели Узбекистана подали более 8 тысяч заявлений и предложений в штаб по подготовке к Открытому диалогу президента. Об этом на брифинге в Ташкенте рассказал пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, сообщает корреспондент Sputnik.Он также добавил, что президент подчеркнул необходимость взять каждое обращение на особый контроль.Открытый диалог президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями состоится 20 августа.Напомним, что первую встречу с предпринимателями Шавкат Мирзиёев провел 20 августа 2021 года. Теперь такие встречи будут ежегодными.Читайте также: Перед встречей с президентом бизнесменов выслушают министры

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прямой диалог, шавкат мирзиёев, шерзод асадов, бизнесмены