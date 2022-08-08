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Бизнесмены подали более 8 тысяч предложений для диалога с президентом
Бизнесмены подали более 8 тысяч предложений для диалога с президентом
Большая часть обращений, поданных предпринимателями, власти решают "на месте", заявил на брифинге Шерзод Асадов.
2022-08-08T12:09+0500
2022-08-08T12:09+0500
2022-08-08T12:44+0500
общество
прямой диалог
шавкат мирзиёев
шерзод асадов
бизнесмены
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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Предприниматели Узбекистана подали более 8 тысяч заявлений и предложений в штаб по подготовке к Открытому диалогу президента. Об этом на брифинге в Ташкенте рассказал пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, сообщает корреспондент Sputnik.Он также добавил, что президент подчеркнул необходимость взять каждое обращение на особый контроль.Открытый диалог президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями состоится 20 августа.Напомним, что первую встречу с предпринимателями Шавкат Мирзиёев провел 20 августа 2021 года. Теперь такие встречи будут ежегодными.Читайте также: Перед встречей с президентом бизнесменов выслушают министры
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прямой диалог, шавкат мирзиёев, шерзод асадов, бизнесмены
Бизнесмены подали более 8 тысяч предложений для диалога с президентом
12:09 08.08.2022 (обновлено: 12:44 08.08.2022)
Большая часть обращений, поданных предпринимателями, власти решают "на месте", заявил на брифинге Шерзод Асадов.
ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik.
Предприниматели Узбекистана подали более 8 тысяч заявлений и предложений в штаб по подготовке к Открытому диалогу президента. Об этом на брифинге в Ташкенте рассказал пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, сообщает корреспондент Sputnik
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"Диалог президента с предпринимателями становится уже традицией. Сейчас идет подготовка к этой встрече. Все вопросы и предложения от предпринимателей поступают в специально созданный республиканский штаб и колл-центр. На сегодняшний день поступило более 8 тыс. предложений и обращений. Большая их часть решается на месте", - рассказал Шерзод Асадов.
Он также добавил, что президент подчеркнул необходимость взять каждое обращение на особый контроль.
Открытый диалог президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями состоится 20 августа.
Напомним, что первую встречу с предпринимателями Шавкат Мирзиёев провел 20 августа 2021 года. Теперь такие встречи будут ежегодными.