https://uz.sputniknews.ru/20220808/byvshee-komsomolskoe-ozero-otkroyut-15-avgusta-26931622.html

Бывшее Комсомольское озеро откроют 15 августа

Бывшее Комсомольское озеро откроют 15 августа

Озеро в Национальном парке откроют для отдыхающих после реконструкции

2022-08-08T14:44+0500

2022-08-08T14:44+0500

2022-08-08T14:44+0500

общество

ташкент

джахонгир артыкходжаев

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ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Закрытое на реконструкцию озеро в Национальном парке имени Алишера Навои (бывшее Комсомольское озеро) откроют 15 августа.Об этом рассказал в понедельник на брифинге хоким Ташкента Джахонгир Артыкоходжаев, сообщает корреспондент Sputnik.Национальный парк в 2017 году был закрыт на реконструкцию. Позже, в одной из частей парка был открыт развлекательный комплекс Magic City.Водохранилище в Национальном парке Узбекистана является вторым крупным искусственным водоёмом, созданным в пределах городской черты Ташкента на канале Анхор. Его строительств началось в конце 30-х годов 20 века.Читайте также: В Самарканде проходит скульптурный симпозиум ШОС

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ташкент, джахонгир артыкходжаев