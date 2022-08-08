https://uz.sputniknews.ru/20220808/byvshee-komsomolskoe-ozero-otkroyut-15-avgusta-26931622.html
Бывшее Комсомольское озеро откроют 15 августа
Бывшее Комсомольское озеро откроют 15 августа
Озеро в Национальном парке откроют для отдыхающих после реконструкции
2022-08-08T14:44+0500
2022-08-08T14:44+0500
2022-08-08T14:44+0500
общество
ташкент
джахонгир артыкходжаев
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ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Закрытое на реконструкцию озеро в Национальном парке имени Алишера Навои (бывшее Комсомольское озеро) откроют 15 августа.Об этом рассказал в понедельник на брифинге хоким Ташкента Джахонгир Артыкоходжаев, сообщает корреспондент Sputnik.Национальный парк в 2017 году был закрыт на реконструкцию. Позже, в одной из частей парка был открыт развлекательный комплекс Magic City.Водохранилище в Национальном парке Узбекистана является вторым крупным искусственным водоёмом, созданным в пределах городской черты Ташкента на канале Анхор. Его строительств началось в конце 30-х годов 20 века.Читайте также: В Самарканде проходит скульптурный симпозиум ШОС
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ташкент, джахонгир артыкходжаев
Бывшее Комсомольское озеро откроют 15 августа
Озеро в Национальном парке откроют для отдыхающих после реконструкции
ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Закрытое на реконструкцию озеро в Национальном парке имени Алишера Навои (бывшее Комсомольское озеро) откроют 15 августа.
Об этом рассказал в понедельник на брифинге хоким Ташкента Джахонгир Артыкоходжаев, сообщает корреспондент Sputnik
.
"Через неделю, 15 августа снова откроют озеро в Национальном парке. Площадь полностью модернизированного озера и его пляжа составит 33.000 кв.м.", - заявил хоким столицы.
Национальный парк в 2017 году был закрыт на реконструкцию. Позже, в одной из частей парка был открыт развлекательный комплекс Magic City.
Водохранилище в Национальном парке Узбекистана является вторым крупным искусственным водоёмом, созданным в пределах городской черты Ташкента на канале Анхор. Его строительств началось в конце 30-х годов 20 века.