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ЕС не заставит Польшу поделиться газом с соседями – министр
ЕС не заставит Польшу поделиться газом с соседями – министр
Глава Минклимата заявила, что польские власти не станут вводить ограничения для своих граждан.
2022-08-08T13:43+0500
2022-08-08T13:43+0500
2022-08-08T13:59+0500
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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Европейская комиссия не сможет заставить Польшу делиться накопленным газом с соседними странами, заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва, сообщает РИА Новости.Министр напомнила, что Еврокомиссии на последнем заседании совета не удалось добиться обязательного сокращения спроса на газ во всех странах Евросоюза. "Оно будет добровольным, и решение принимает в этом отношении суверенно каждая страна", - подчеркнула она.По словам польской чиновницы, в ее стране на данный момент, учитывая заполненность складов и снижение спроса на продукцию промышленности, спрос на газ уже на 17% ниже. "Поэтому нас этот вопрос вообще не касается", - сказала она.При этом она подчеркнула, что "инфраструктура, газопроводы и купленный газ являются собственностью нашего государства, и только мы можем решать, как мы его используем, для чьих нужд".На вопрос, сможет ли Европейский совет приказать соседям Германии отправить ей газ, она ответила, что это "крайне маловероятно"."Конечно, если есть страны в ЕС, которые имеют соответствующие возможности и инфраструктуру, то всегда на основе двустороннего соглашения они могут поддержать соседей", - заявила польский министр.Она добавила, что не представляет ситуации, когда "Брюссель будет навязывать нам обязанность помогать".Читайте также: Власти Швейцарии призывают запасаться свечами и дровами
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польша, ес, газ
ЕС не заставит Польшу поделиться газом с соседями – министр
13:43 08.08.2022 (обновлено: 13:59 08.08.2022)
Глава Минклимата заявила, что польские власти не станут вводить ограничения для своих граждан.
ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik.
Европейская комиссия не сможет заставить Польшу делиться накопленным газом с соседними странами, заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва, сообщает РИА Новости
.
"Энергетическая безопасность - это исключительная компетенция государств, и мы никогда не согласимся вернуть ее на европейский уровень. Никто не может заставить нас регламентировать газ или вводить другие ограничительные меры. Более того, мы не хотим принимать решения об ограничениях в других государствах", - сказала Москва в интервью изданию Sieci.
Министр напомнила, что Еврокомиссии на последнем заседании совета не удалось добиться обязательного сокращения спроса на газ во всех странах Евросоюза. "Оно будет добровольным, и решение принимает в этом отношении суверенно каждая страна", - подчеркнула она.
По словам польской чиновницы, в ее стране на данный момент, учитывая заполненность складов и снижение спроса на продукцию промышленности, спрос на газ уже на 17% ниже. "Поэтому нас этот вопрос вообще не касается", - сказала она.
При этом она подчеркнула, что "инфраструктура, газопроводы и купленный газ являются собственностью нашего государства, и только мы можем решать, как мы его используем, для чьих нужд".
"Никто не отберет наш газ. Подчеркиваю - ЕК не может нас ни к чему принудить. Без свободы нет солидарности, и она заканчивается там, где начинается принуждение", - отметила Москва.
На вопрос, сможет ли Европейский совет приказать соседям Германии отправить ей газ, она ответила, что это "крайне маловероятно".
"Конечно, если есть страны в ЕС, которые имеют соответствующие возможности и инфраструктуру, то всегда на основе двустороннего соглашения они могут поддержать соседей", - заявила польский министр.
Она добавила, что не представляет ситуации, когда "Брюссель будет навязывать нам обязанность помогать".