https://uz.sputniknews.ru/20220808/vlasti-shveytsarii-prizyvayut-zapasatsya-svechami-i-drovami--26918820.html

Власти Швейцарии призывают запасаться свечами и дровами

Власти Швейцарии призывают запасаться свечами и дровами

Швейцарцам грозят перебои в подаче электричества зимой

2022-08-08T08:38+0500

2022-08-08T08:38+0500

2022-08-08T09:43+0500

в мире

швейцария

свечи

власть

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике Вернер Люгинбюль призвал населения запастись свечами и дровами из-за возможного энергетического кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.Также глава комиссия отметил, что Европа может столкнутся с масштабным дефицитом электроэнергии и газа, тогда Швейцарии придется вводить ранее не принимаемые меры.Например, в качестве мер Люгинбюль назвал государственную кампанию по экономии электричества. При этом власти страны рассматривают вопрос о закрытии или сокращении производства компаний, которые потребляют много электроэнергии.Напомним: Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса в конце февраля. С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных Штатах.Читайте также:The Guardian: от санкций больше вреда, чем пользыЗапад ждет глобальных голодных бунтов

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швейцария, свечи, власть