https://uz.sputniknews.ru/20220808/vlasti-shveytsarii-prizyvayut-zapasatsya-svechami-i-drovami--26918820.html
Власти Швейцарии призывают запасаться свечами и дровами
Власти Швейцарии призывают запасаться свечами и дровами
Швейцарцам грозят перебои в подаче электричества зимой
2022-08-08T08:38+0500
2022-08-08T08:38+0500
2022-08-08T09:43+0500
в мире
швейцария
свечи
власть
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике Вернер Люгинбюль призвал населения запастись свечами и дровами из-за возможного энергетического кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.Также глава комиссия отметил, что Европа может столкнутся с масштабным дефицитом электроэнергии и газа, тогда Швейцарии придется вводить ранее не принимаемые меры.Например, в качестве мер Люгинбюль назвал государственную кампанию по экономии электричества. При этом власти страны рассматривают вопрос о закрытии или сокращении производства компаний, которые потребляют много электроэнергии.Напомним: Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса в конце февраля. С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных Штатах.Читайте также:The Guardian: от санкций больше вреда, чем пользыЗапад ждет глобальных голодных бунтов
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швейцария, свечи, власть
Власти Швейцарии призывают запасаться свечами и дровами
08:38 08.08.2022 (обновлено: 09:43 08.08.2022)
Швейцарцам грозят перебои в подаче электричества предстоящей зимой. Власти страны советуют покупать свечи.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике Вернер Люгинбюль призвал населения запастись свечами и дровами из-за возможного энергетического кризиса. Об этом сообщает РИА Новости
.
"В худшем случае мы действительно должны готовиться в предстоящую зиму к отключению электричества в некоторых областях, пусть даже и на несколько часов. Поэтому, конечно, разумно иметь в доме достаточно свечей. И если у кого-то дровяная печь, тому следует запастись достаточным количеством дров", — объяснил Люгинбюль.
Также глава комиссия отметил, что Европа может столкнутся с масштабным дефицитом электроэнергии и газа, тогда Швейцарии придется вводить ранее не принимаемые меры.
Например, в качестве мер Люгинбюль назвал государственную кампанию по экономии электричества. При этом власти страны рассматривают вопрос о закрытии или сокращении производства компаний, которые потребляют много электроэнергии.
Напомним: Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса в конце февраля. С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных Штатах.