https://uz.sputniknews.ru/20220808/goskomstat-rasskazal-kak-izmenilas-chislennost-trudosposobnogo-naseleniya-uzbekistana-26931133.html

Госкомстат рассказал, как изменилась численность трудоспособного населения Узбекистана

Госкомстат рассказал, как изменилась численность трудоспособного населения Узбекистана

По сравнению с прошлым годом численность трудоспособного населения в стране сократилась менее чем на один процент, сообщают в комитете. 08.08.2022, Sputnik Узбекистан

2022-08-08T14:15+0500

2022-08-08T14:15+0500

2022-08-08T14:15+0500

общество

население

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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Население Узбекистана продолжает расти - по состоянию на 1 июля текущего года численность постоянного населения в республике превысила 35 млн человек.Как сообщает Государственный комитет по статистике (Госкомстат), значительную долю в процентном соотношении занимает молодое поколение - более 11 млн человек, или 31,6% от общей численности населения, являются лица младше трудоспособного возраста.К трудоспособному населению же относится 57,2% населения Узбекистана - 20,3 млн человек. По сравнению с прошлым годом данный показатель изменился всего на 0,6% - по данным за октябрь 2021 года, доля трудоспособного населения составляла 57,8%.Что касается категории лиц старше трудоспособного возраста, к ней можно причислить 11,2% граждан республики - 3,9 млн человек.Ранее стало известно, что с начала года численность населения страны увеличилась на 332,1 тысяч человек. При этом в Узбекистане показатели городского и сельского населения находятся практически наравне - в городах проживают 18,1 млн человек, а в сельской местности - 17,5 млн человек.Читайте также:Средняя зарплата в Узбекистане за год выросла на 19%

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население