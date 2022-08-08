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КНР: США создают кризис, а потом обвиняют других
КНР: США создают кризис, а потом обвиняют других
Минобороны КНР осудил политику США в Тайваньском проливе.
2022-08-08T09:25+0500
2022-08-08T09:25+0500
2022-08-08T09:40+0500
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обвинение
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Соединенные Штаты Америки собственноручно создают кризис, а потом искажают факты, перекладывая ответственность на других. Китай против этого, заявил официальный представитель минобороны КНР У Цянь. Об этом сообщает РИА Новости.По словам представителя, Китай и ранее заявлял о своей позиции по двусторонним отношениям Пекина и Вашингтона, а также по тайваньскому вопросу. Кроме того, китайская сторона комментировала визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Однако Вашингтон не сдержал заключенные договоренности, чем создал напряженность в Тайваньском проливе.Напомним: Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Читайте также:Китай введет санкции против Пелоси и ее родственниковМедведев: визит Пелоси на Тайвань – выходка оборзевших от безнаказанности США
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китай, кнр, сша, кризис, обвинение
КНР: США создают кризис, а потом обвиняют других
09:25 08.08.2022 (обновлено: 09:40 08.08.2022)
Минобороны КНР осудило политику, которую проводят Штаты в Тайваньском проливе.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
Соединенные Штаты Америки собственноручно создают кризис, а потом искажают факты, перекладывая ответственность на других. Китай против этого, заявил официальный представитель минобороны КНР У Цянь. Об этом сообщает РИА Новости.
"США полностью спровоцировали и единолично создали нынешнюю напряженную ситуацию в Тайваньском проливе, и поэтому американская сторона должна нести полную ответственность за серьезные последствия", — сказал Цянь.
По словам представителя, Китай и ранее заявлял о своей позиции по двусторонним отношениям Пекина и Вашингтона, а также по тайваньскому вопросу. Кроме того, китайская сторона комментировала визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Однако Вашингтон не сдержал заключенные договоренности, чем создал напряженность в Тайваньском проливе.
"Соответствующие контрмеры Китая стали необходимым предупреждением в ответ на провокации США и Тайваня, а защита государственного суверенитета и безопасности является в полной мере справедливой и уместной", — отметил Цянь.
Напомним: Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.