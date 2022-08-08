https://uz.sputniknews.ru/20220808/knr-ssha-sozdayut-krizis-a-potom-obvinyayut-drugix--26919389.html

КНР: США создают кризис, а потом обвиняют других

КНР: США создают кризис, а потом обвиняют других

Минобороны КНР осудил политику США в Тайваньском проливе.

2022-08-08T09:25+0500

2022-08-08T09:25+0500

2022-08-08T09:40+0500

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Соединенные Штаты Америки собственноручно создают кризис, а потом искажают факты, перекладывая ответственность на других. Китай против этого, заявил официальный представитель минобороны КНР У Цянь. Об этом сообщает РИА Новости.По словам представителя, Китай и ранее заявлял о своей позиции по двусторонним отношениям Пекина и Вашингтона, а также по тайваньскому вопросу. Кроме того, китайская сторона комментировала визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Однако Вашингтон не сдержал заключенные договоренности, чем создал напряженность в Тайваньском проливе.Напомним: Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Читайте также:Китай введет санкции против Пелоси и ее родственниковМедведев: визит Пелоси на Тайвань – выходка оборзевших от безнаказанности США

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китай, кнр, сша, кризис, обвинение