https://uz.sputniknews.ru/20220808/posle-gibeli-migrantov-v-moskve-vozbudili-ugolovnoe-delo-26924695.html

После гибели мигрантов в Москве возбудили уголовное дело

После гибели мигрантов в Москве возбудили уголовное дело

Столичная прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства после гибели троих мигрантов на юго-востоке Москвы. 08.08.2022, Sputnik Узбекистан

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россия

происшествия

мигранты

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ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело после гибели трех рабочих в канализационном люке на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.В московском районе Люблино 13 рабочих оказались в шахте, когда начался сильный ливень. Пять человек смогли подняться из люка самостоятельно, еще пятерых подняли спасатели. Троих рабочих унесло потоком. После долгих поисков, всех троих нашли погибшими.Двое из погибших оказались гражданами Кыргызстана, один — гражданином Таджикистана.По предварительным данным, пострадавшие проводили работы по отделке стен коллектора.Читайте также: В объективе — война: день памяти Андрея Стенина — фото

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происшествия, мигранты