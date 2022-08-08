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https://uz.sputniknews.ru/20220808/postavku-gaza-perevedut-na-avtomatizirovannuyu-sistemu-26929403.html
Поставку газа переведут на автоматизированную систему
Поставку газа переведут на автоматизированную систему
В 11,5 тыс. многоэтажных домов установят электронные счетчики газа
2022-08-08T13:12+0500
2022-08-08T13:17+0500
общество
газ
счетчики
худудгазтаъминот
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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Правительство Узбекистана разработало меры по повышению эффективности системы обеспечения потребителей природным и сжиженным газом. Документ опубликованна портале lex.uz.АО "Худудгазтаминот" в октябре завершит реализацию проекта по внедрению автоматизированной системы учета природного газа. При этом многоэтажные дома, не подключенные к центральному отоплению, оснастят к полноценной биллинговой системой.Ведомство планирует установить электронные счетчики газа во входной части общих газопроводов 11,5 тысяч многоэтажных домов в Навоийской и Бухарской областях, а также в городе Ташкенте. Все эти дома подключены к централизованному теплоснабжению и не имеют большого потребления природного газа.Кроме того, в качестве эксперимента в 617 тыс. частных домов систему газоснабжения перевели с трехуровневой на двухуровневую. Это позволило снизить технологические потери природного газа. Проект по модернизации и реконструкции системы газоснабжения в 2022-2024 годы предусматривает перевод на двухуровневую систему еще 706,5 тысяч домов.Читайте также: Марцинкевич: АЭС в Тузкане станет серьезным вкладом в энергетику страны – видео
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газ, счетчики, худудгазтаъминот

Поставку газа переведут на автоматизированную систему

13:12 08.08.2022 (обновлено: 13:17 08.08.2022)
© Sputnik / Павел ЛисицынГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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В 11,5 тыс. многоэтажных домов установят электронные счетчики газа
ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Правительство Узбекистана разработало меры по повышению эффективности системы обеспечения потребителей природным и сжиженным газом. Документ опубликованна портале lex.uz.
АО "Худудгазтаминот" в октябре завершит реализацию проекта по внедрению автоматизированной системы учета природного газа. При этом многоэтажные дома, не подключенные к центральному отоплению, оснастят к полноценной биллинговой системой.
Ведомство планирует установить электронные счетчики газа во входной части общих газопроводов 11,5 тысяч многоэтажных домов в Навоийской и Бухарской областях, а также в городе Ташкенте. Все эти дома подключены к централизованному теплоснабжению и не имеют большого потребления природного газа.
Кроме того, в качестве эксперимента в 617 тыс. частных домов систему газоснабжения перевели с трехуровневой на двухуровневую. Это позволило снизить технологические потери природного газа. Проект по модернизации и реконструкции системы газоснабжения в 2022-2024 годы предусматривает перевод на двухуровневую систему еще 706,5 тысяч домов.
Читайте также: Марцинкевич: АЭС в Тузкане станет серьезным вкладом в энергетику страны – видео
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