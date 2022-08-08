https://uz.sputniknews.ru/20220808/postavku-gaza-perevedut-na-avtomatizirovannuyu-sistemu-26929403.html

Поставку газа переведут на автоматизированную систему

Поставку газа переведут на автоматизированную систему

В 11,5 тыс. многоэтажных домов установят электронные счетчики газа

2022-08-08T13:12+0500

2022-08-08T13:12+0500

2022-08-08T13:17+0500

общество

газ

счетчики

худудгазтаъминот

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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Правительство Узбекистана разработало меры по повышению эффективности системы обеспечения потребителей природным и сжиженным газом. Документ опубликованна портале lex.uz.АО "Худудгазтаминот" в октябре завершит реализацию проекта по внедрению автоматизированной системы учета природного газа. При этом многоэтажные дома, не подключенные к центральному отоплению, оснастят к полноценной биллинговой системой.Ведомство планирует установить электронные счетчики газа во входной части общих газопроводов 11,5 тысяч многоэтажных домов в Навоийской и Бухарской областях, а также в городе Ташкенте. Все эти дома подключены к централизованному теплоснабжению и не имеют большого потребления природного газа.Кроме того, в качестве эксперимента в 617 тыс. частных домов систему газоснабжения перевели с трехуровневой на двухуровневую. Это позволило снизить технологические потери природного газа. Проект по модернизации и реконструкции системы газоснабжения в 2022-2024 годы предусматривает перевод на двухуровневую систему еще 706,5 тысяч домов.Читайте также: Марцинкевич: АЭС в Тузкане станет серьезным вкладом в энергетику страны – видео

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газ, счетчики, худудгазтаъминот