https://uz.sputniknews.ru/20220808/teper-lanya-kitayskie-i-singapurskie-uchenye-vyyavili-novyy-virus-26934624.html

Теперь "Ланъя": китайские и сингапурские ученые выявили новый вирус

Теперь "Ланъя": китайские и сингапурские ученые выявили новый вирус

Новым видом генипавируса заразились уже 35 человек. Среди симптомов - лихорадка, слабость, кашель и рвота.

2022-08-08T16:17+0500

2022-08-08T16:17+0500

2022-08-08T16:17+0500

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вирус

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сингапур

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Ученые Китая и Сингапура выявили новый вид генипавируса - "Ланъя", похожий на вирус Нипах (вид вирусов, вызывающий болезнь, для которой характерны респираторные заболевания или даже воспаление мозга - Sputnik).Вирус "Ланъя" обнаружили на территории Китая, в провинциях Шаньдун и Хэнань. На сегодняшний день им заразились уже не меньше 35 человек. Об этом исследователи пишут в научной статье, опубликованной в медицинском журнале Новой Англии "NEJM".Симптомы заболевания: лихорадка, слабость, рвота и кашель.По мнению ученых, до сих пор случаи заражения "не были смертельными или очень серьезными", сообщает РИА Новости, цитируя китайское издание "Пэнпай".На данный момент ученые не смогли установить, может ли вирус передаваться от человека к человеку.Читайте также:Российские ученые разработали тренажер-маску для восстановления после COVID-19

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