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Узбекистанское фармпредприятие разрабатывает ПЦР-тесты на ВИЧ и гепатит
Узбекистанское фармпредприятие разрабатывает ПЦР-тесты на ВИЧ и гепатит
В Ташкентской области строится инновационный научно-исследовательский фармацевтический кластер.
2022-08-08T11:08+0500
2022-08-08T11:08+0500
2022-08-08T11:23+0500
общество
фармакология
тест-системы
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ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. Правительственная комиссия во главе с министром инвестиций и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым посетила крупные инвестиционные проекты в Ташкентской области, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций.Комиссия ознакомилась с работой фармакологического предприятия ООО Rossa. Эта компания занимается разработкой и производством биотехнологической продукции для медицины, ветеринарии и пищевой безопасности. В частности, в период пандемии предприятие поставило 3,8 млн ПЦР систем для определения COVID-19.Представители предприятия ознакомили членов комиссии со своими новыми разработками. Одной из них стали ПЦР-системы для определения ВИЧ, гепатитов B и С, вируса папилломы человека, туберкулеза, герпеса и других инфекций.Комиссия также посетила площадку для строительства инновационного научно-исследовательского фармацевтического кластера "Ташкент Фарма Парк". Под кластер выделено 130 га земли в Зангиатинском районе Ташкентской области.Здесь построят Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств и медтехники, а также научно-исследовательские центры, виварий, фармацевтический университет, производственные предприятия, а также спорткомплекс со стадионом и другие объекты. Ожидается, что резиденты кластера смогут реализовать здесь проекты общей стоимостью около $200 млн. Интерес к кластеру уже проявили несколько зарубежных компаний.Читайте также: В Узбекистане создадут национальный мессенджер
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фармакология, тест-системы
Узбекистанское фармпредприятие разрабатывает ПЦР-тесты на ВИЧ и гепатит
11:08 08.08.2022 (обновлено: 11:23 08.08.2022)
В Ташкентской области строится инновационный научно-исследовательский фармацевтический кластер.
ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik.
Правительственная комиссия во главе с министром инвестиций и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым посетила крупные инвестиционные проекты в Ташкентской области, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций
.
Комиссия ознакомилась с работой фармакологического предприятия ООО Rossa. Эта компания занимается разработкой и производством биотехнологической продукции для медицины, ветеринарии и пищевой безопасности. В частности, в период пандемии предприятие поставило 3,8 млн ПЦР систем для определения COVID-19.
Представители предприятия ознакомили членов комиссии со своими новыми разработками. Одной из них стали ПЦР-системы для определения ВИЧ, гепатитов B и С, вируса папилломы человека, туберкулеза, герпеса и других инфекций.
Комиссия также посетила площадку для строительства инновационного научно-исследовательского фармацевтического кластера "Ташкент Фарма Парк". Под кластер выделено 130 га земли в Зангиатинском районе Ташкентской области.
Здесь построят Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств и медтехники, а также научно-исследовательские центры, виварий, фармацевтический университет, производственные предприятия, а также спорткомплекс со стадионом и другие объекты. Ожидается, что резиденты кластера смогут реализовать здесь проекты общей стоимостью около $200 млн. Интерес к кластеру уже проявили несколько зарубежных компаний.