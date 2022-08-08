https://uz.sputniknews.ru/20220808/v-aeroportu-tashkenta-idet-rekonstruktsiya-vtorogo-terminala-26933522.html

В аэропорту Ташкента идет реконструкция второго терминала

В аэропорту Ташкента идет реконструкция второго терминала

После ремонта площадь терминала увеличится, а пропускная способность аэропорта удвоится.

2022-08-08T15:46+0500

2022-08-08T15:46+0500

2022-08-08T15:46+0500

общество

аэропорт ташкента

реконструкция

uzbekistan airports

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/08/26933302_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_3186de3745fbd382853abdd36d51eba1.jpg

ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. В международном аэропорту Ташкента продолжается реконструкция. По проекту площадь терминала вылета увеличится на 20 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports".Как уточнили в пресс-службе, территория второго терминала увеличится за счет расширения залов регистрации, ожидания, выдачи багажа и погранконтроля, а также благодаря новому строительству.В результате расширения пропускная способность аэропорта увеличится с 1 200 до 2 400 пассажиров, подчеркнули в пресс-службе.Проходит также реконструкция привокзальной площади и парковок. В настоящее время идет ремонт малой стоянки в зоне прилета, затем отремонтируют привокзальную площадь перед залом прилета. Ее разделят на три зоны: парковку, пешеходную зону со скамейками, фонтанами и зелеными зонами, а также отдельную полосу для такси.В скором времени на площади установят новое парковочное оборудование, которое позволит въезжать на парковку и оплачивать стоянку без участия персонала через автоматизированный кассовый терминал.Управляющая компания сейчас разрабатывает гибкую систему тарифов с учетом локации и длительности парковки. С помощью мобильного приложения можно будет заранее забронировать место на парковке и дистанционно оплатить стоянку.Парковочные зоны в аэропорту также оснастят зарядными станциями для электромобилей, подчеркнули в пресс-службе.Читайте также: В аэропорту Ташкента упростили процедуру прохождения таможенного контроля

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аэропорт ташкента, реконструкция, uzbekistan airports