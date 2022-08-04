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https://uz.sputniknews.ru/20220804/v-aeroportu-tashkenta-uprostili-protseduru-proxojdeniya-tamojennogo-kontrolya-26815522.html
В аэропорту Ташкента упростили процедуру прохождения таможенного контроля
В аэропорту Ташкента упростили процедуру прохождения таможенного контроля
О том, как упростили процедуру таможенного досмотра — читайте в нашем материале.
2022-08-04T10:10+0500
2022-08-04T10:10+0500
общество
аэропорт ташкента
аэропорт
ташкент
таможенный досмотр
таможня
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В терминале международного аэропорта Ташкента заупстили систему удаленного таможенного контроля. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Так, технология позволяет проводить таможенный контроль пассажиров и их багажа без прямого участия инспекторов, посредством камер наблюдения и анализа информации о рейсах.Кроме этого, камеры, которые установлены по всему периметру аэропорта, позволяют таможенным органам в режиме реального времени контролировать ситуацию дистанционно и реагировать только на отдельных пассажиров в случае необходимости. Это, в свою очередь, дает возможность улетающим проходить таможенную границу быстрее.Читайте также:
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аэропорт ташкента, аэропорт, ташкент, таможенный досмотр, таможня

В аэропорту Ташкента упростили процедуру прохождения таможенного контроля

10:10 04.08.2022
© Пресс-служба Uzbekistan AirportsЗона прохождения таможенного контроля в аэропорту Ташкента.
Зона прохождения таможенного контроля в аэропорту Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2022
© Пресс-служба Uzbekistan Airports
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О том, как упростили процедуру таможенного досмотра — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В терминале международного аэропорта Ташкента заупстили систему удаленного таможенного контроля. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
Так, технология позволяет проводить таможенный контроль пассажиров и их багажа без прямого участия инспекторов, посредством камер наблюдения и анализа информации о рейсах.
Кроме этого, камеры, которые установлены по всему периметру аэропорта, позволяют таможенным органам в режиме реального времени контролировать ситуацию дистанционно и реагировать только на отдельных пассажиров в случае необходимости. Это, в свою очередь, дает возможность улетающим проходить таможенную границу быстрее.
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