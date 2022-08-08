https://uz.sputniknews.ru/20220808/v-mininnovatsiy-predlojili-uchityvat-opyt-rossii-pri-razrabotke-natsionalnogo-messendjera-26948424.html
В Мининноваций предложили учитывать опыт России при разработке национального мессенджера
В Мининноваций предложили учитывать опыт России при разработке национального мессенджера
Заявки на конкурс проектов по созданию узбекистанского мессенджера ведомство будет принимать до 1 октября.
2022-08-08T20:51+0500
2022-08-08T20:51+0500
2022-08-08T20:51+0500
экономика
мессенджер
министерство инновационного развития узбекистана
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Каждый год количество интернет-пользователей в Узбекистане увеличивается на 1,4%. На данный момент интернетом в республике пользуются более 24 млн человек. Об этом сообщает Министерство инновационного развития республики (Мининноваций).Исходя из этой цифры, можно сказать, что в стране уже сформировался локальный рынок для запуска национального мессенджера, отмечают в ведомстве. Создание собственной платформы же необходимо для защиты узбекистанских пользователей от различных киберугроз."В развитии национальных мессенджеров необходимо использовать опыт таких стран, как Южная Корея, Китай, Япония, Россия и Канада", - заявили в пресс-службе ведомства.Напомним, Узбекистан переживает волну реформ в цифровой среде. Так, с 1 августа в стране полностью восстановлена возможность использования социальных сетей Twitter, WeChat и "Вконтакте".При этом Мининноваций объявило конкурс стартап-проектов по созданию национального мессенджера и социальной сети.Как сообщает пресс-служба министерства, заявки на конкурс будут принимать до 1 октября.Инициатором стартап-проекта должен быть один из его учредителей или акционеров компании. Каждый участник может подать на конкурс только один проект.Все проекты должны основываться на собственных разработках и инновациях. Срок реализации проекта не должен превышать 1 года.Читайте также:Что дает бизнесу разблокировка "Вконтакте"
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MIA „Rosiya Segodnya“
мессенджер, министерство инновационного развития узбекистана
В Мининноваций предложили учитывать опыт России при разработке национального мессенджера
Заявки на конкурс проектов по созданию узбекистанского мессенджера ведомство будет принимать до 1 октября.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
Каждый год количество интернет-пользователей в Узбекистане увеличивается на 1,4%. На данный момент интернетом в республике пользуются более 24 млн человек. Об этом сообщает Министерство инновационного развития республики
(Мининноваций).
Исходя из этой цифры, можно сказать, что в стране уже сформировался локальный рынок для запуска национального мессенджера, отмечают в ведомстве. Создание собственной платформы же необходимо для защиты узбекистанских пользователей от различных киберугроз.
"В развитии национальных мессенджеров необходимо использовать опыт таких стран, как Южная Корея, Китай, Япония, Россия и Канада", - заявили в пресс-службе ведомства.
Напомним, Узбекистан переживает волну реформ в цифровой среде. Так, с 1 августа в стране полностью восстановлена возможность использования социальных сетей Twitter, WeChat и "Вконтакте".
При этом Мининноваций объявило конкурс стартап-проектов по созданию национального мессенджера и социальной сети.
Как сообщает пресс-служба министерства, заявки на конкурс будут принимать до 1 октября.
Инициатором стартап-проекта должен быть один из его учредителей или акционеров компании. Каждый участник может подать на конкурс только один проект.
Все проекты должны основываться на собственных разработках и инновациях. Срок реализации проекта не должен превышать 1 года.
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