https://uz.sputniknews.ru/20220808/v-uzbekistane-nachalis-vstupitelnye-testy-26922679.html

В Узбекистане начались вступительные тесты

В Узбекистане начались вступительные тесты

Тестирование проходит до 20 августа в две смены: утром и вечером.

2022-08-08T10:38+0500

2022-08-08T10:38+0500

2022-08-08T10:50+0500

общество

вступительные экзамены

тестирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1b/19841912_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f668fbabb4a4982ff7fe48c0062b1fd2.jpg

ТАШКЕНТ, 8 авг – Sputnik. В Узбекистане с понедельника начались вступительные испытания. Как сообщает пресс-служба Министерства образования, тестирование будет проходить до 20 августа в две смены:Поступающие должны явиться в зону тестирования не позже чем за час до начала тестирования до прохождения проверки. Соответственно, пройти проверку и зайти в тестовую зону абитуриенты должны не позднее чем в 6.30 для первой и 18.30 для второй смены.При себе нужно иметь паспорт или другое удостоверение личности и разрешение абитуриента. В пресс-службе подчеркнули, что с копией паспорта абитуриентов к тестированию не допустят.За ходом тестирования абитуриенты и их родители могут следить онлайн на сайте test2022.uz и на телеканале Viasat Explore.Как ранее сообщили в Республиканском центре тестирования, вступительные испытания будут проходить на 58 площадках по всей стране.Планируется, что в экзаменах примут участие за одну смену 48 420 человек в 1 614 группах, за две смены – 96 840 человек в 3 228 группах.В качестве наблюдателей на мероприятии будут присутствовать около 3 500 руководителей и педагогов.Читайте также: Государственный центр тестирования разработал проект о проведении единого госэкзамена для выпускников

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вступительные экзамены, тестирование