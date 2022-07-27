https://uz.sputniknews.ru/20220727/v-uzbekistane-planiruyut-vnedrit-edinyy-gosekzamen-dlya-vypusknikov-26556267.html
В Узбекистане планируют внедрить единый госэкзамен для выпускников
В Узбекистане планируют внедрить единый госэкзамен для выпускников
По результатам тестирования выпускникам выдадут электронный национальный аттестат сроком действия на три года.
2022-07-27T09:54+0500
2022-07-27T09:54+0500
2022-07-27T09:54+0500
общество
студенты
вузы
высшее образование
государственный центр тестирования узбекистана
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Государственный центр тестирования (ГЦТ) разработал и разместил для общественного обсуждения проект постановления президента об изменении порядка проведения итоговой государственной аттестации в школах и приёма в высшие учебные заведения. Обсуждение продлится до 9 августа.Начиная с 2024 - 2025 учебного года предлагается ввести систему поступления в вузы на основании результатов школьных выпускных тестов, без проведения дополнительных экзаменов.Тестирование будет проводить ГЦТ. Оно включает экзамены по трём обязательным предметам: родной язык, математика и история Узбекистана. Также нужно сдать тесты по специальным предметам бакалавриата.По результатам тестирования выпускникам выдадут электронный национальный аттестат сроком действия на три года.Данная процедура не распространяется на иностранных граждан и выпускников Президентских школ.Читайте также: В Узбекистан из России вернули детей-сирот
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студенты, вузы, высшее образование, государственный центр тестирования узбекистана
В Узбекистане планируют внедрить единый госэкзамен для выпускников
По результатам тестирования выпускникам выдадут электронный национальный аттестат сроком действия на три года.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik.
Государственный центр тестирования (ГЦТ) разработал и разместил
для общественного обсуждения проект постановления президента об изменении порядка проведения итоговой государственной аттестации в школах и приёма в высшие учебные заведения. Обсуждение продлится до 9 августа.
Начиная с 2024 - 2025 учебного года предлагается ввести систему поступления в вузы на основании результатов школьных выпускных тестов, без проведения дополнительных экзаменов.
Тестирование будет проводить ГЦТ. Оно включает экзамены по трём обязательным предметам: родной язык, математика и история Узбекистана. Также нужно сдать тесты по специальным предметам бакалавриата.
По результатам тестирования выпускникам выдадут электронный национальный аттестат сроком действия на три года.
Данная процедура не распространяется на иностранных граждан и выпускников Президентских школ.