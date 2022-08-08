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Во имя любви к животным - художник рассказал, как создал мурал, восхитивший сеть
Во имя любви к животным - художник рассказал, как создал мурал, восхитивший сеть
Новый мурал появился на одной из улиц Ташкента и уже покорил пользователей соцсетей.
2022-08-08T17:52+0500
2022-08-08T17:52+0500
2022-08-08T19:14+0500
культура
ташкент
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Ташкенте, на улице Арнасай появился новый мурал - на этот раз пропагандирующий любовь к животным. Автором настоящей картины на стене дома стал известный узбекистанский художник Рустам Базаров.Мурал изображает молодых людей в окружении зелени и животных. Яркая работа уже попала в соцсети и покорила пользователей.Оказалось, что мурал изображает реальных ташкентцев. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал сам художник.На выполнение проекта Рустаму Базарову потребовалась неделя ежедневной работы. Решив создать мурал на тему защиты животных, художник на первом плане картины изобразил как раз свою соседку. А на втором плане поместил молодую пару - это тоже соседи Базарова.Рустам Базаров - узбекистанский художник. Родился в 1968 году в Кашкадарье. В 1995 году окончил отделение монументальной живописи Ташкентского театрально-художественного института. Автор многочисленных узнаваемых пейзажей Ташкента, участник выставок живописи в Узбекистане и других странах СНГ.Читайте также:В Амирсое пройдет Международный фестиваль национальных блюд
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ташкент
Во имя любви к животным - художник рассказал, как создал мурал, восхитивший сеть
17:52 08.08.2022 (обновлено: 19:14 08.08.2022)
Мурал Рустама Базарова появился на одной из улиц Ташкента и уже покорил пользователей соцсетей.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Ташкенте, на улице Арнасай появился новый мурал - на этот раз пропагандирующий любовь к животным. Автором настоящей картины на стене дома стал известный узбекистанский художник Рустам Базаров.
Мурал изображает молодых людей в окружении зелени и животных. Яркая работа уже попала в соцсети и покорила пользователей.
Оказалось, что мурал изображает реальных ташкентцев. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
рассказал сам художник.
"Создать эту работу меня долго просили мои соседи. Моя соседка - активистка проекта "Mushukkent" (проект направлен на контроль и заботу о бездомных кошках Ташкента - Sputnik). Она лечит бездомных котов и собак с различными заболеваниями. Ее позиция по защите животных мне нравится и очень близка. Поэтому я с удовольствием взялся осуществить задумку", - сказал Рустам Базаров.
На выполнение проекта Рустаму Базарову потребовалась неделя ежедневной работы. Решив создать мурал на тему защиты животных, художник на первом плане картины изобразил как раз свою соседку. А на втором плане поместил молодую пару - это тоже соседи Базарова.
"Они тоже любят животных. Их попугай изображен на моей работе. Вообще все животные, которых я написал, абсолютно реальные", - отметил автор.
Рустам Базаров - узбекистанский художник. Родился в 1968 году в Кашкадарье. В 1995 году окончил отделение монументальной живописи Ташкентского театрально-художественного института. Автор многочисленных узнаваемых пейзажей Ташкента, участник выставок живописи в Узбекистане и других странах СНГ.
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