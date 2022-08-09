https://uz.sputniknews.ru/20220809/eks-podpolkovnik-sbu-pochemu-zapadnye-nko-zametili-prestupleniya-kieva---video-26948859.html

Экс-подполковник СБУ: почему западные НКО заметили преступления Киева — видео

Экс-подполковник СБУ: почему западные НКО заметили преступления Киева — видео

Киевский режим сейчас будет нагнетать истерию вокруг обстрелов Запорожской АЭС, обвиняя в них Россию, чтобы добиться новых санкций, считает эксперт.

2022-08-09T09:02+0500

2022-08-09T09:02+0500

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обстрел

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Украина надеется заставить Запад ввести санкции против российской атомной отрасли, обстреливая подконтрольную России Запорожскую АЭС, считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.Способны ли обстрелы ВСУ привести к ядерной катастрофе? Могут ли международные организации повлиять на действия киевского режима? Почему западные организации вдруг заметили нарушение Киевом правил ведения боевых действий? Обо всем этом смотрите в нашем интервью.

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