https://uz.sputniknews.ru/20220809/eksport-uzbekskix-stroymaterialov-uvelichilsya-26956793.html

Экспорт узбекских стройматериалов увеличился

Экспорт узбекских стройматериалов увеличился

Узбекистан в первом полугодии увеличил экспорт отечественных стройматериалов более чем в 2 раза. Объем экспорта только в Россию принес республике 22,7 миллиона долларов.

2022-08-09T11:07+0500

2022-08-09T11:07+0500

2022-08-09T10:54+0500

экономика

экспорт

узбекистан

стройматериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1355/45/13554571_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_d8b8054e5502b3d0910ab6574eb8712d.jpg

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Экспорт строительных материалов и услуг вырос в первом полугодии на 227 процентов, сообщил на брифинге в АИМК руководитель информационной службы Ассоциации “Узпромстройматериалы” Жамшид Шерметов.По его словам, это принесло Узбекистану 287,4 миллиона долларов, что на 161 миллион больше, чем в том же периоде прошлого года.Так, экспорт металлической продукции вырос в 7 раз, керамических плит – в 3 раза, натуральных декоративных камней – в 3 раза, обоев – в 2 раза, ПВХ профилей, труб и фитингов – в 2 раза.При этом основным покупателем строительных материалов, произведенных в Узбекистане, стали соседи по региону. Это Казахстан — 77,5 миллиона долларов, Кыргызстан — 37,8 миллиона и Таджикистан – 28,8 миллиона.Поставляется узбекская продукция и в Россию. Объем экспорта за первые шесть месяцев 2022 года составил 22,7 миллиона долларов.Узбекские стройматериалы в этом году купили также Туркменистан – на 12 миллионов долларов, Китай – на 8,6 миллионов и Турция – на 5,3 миллиона.Стоит отметить, что все эти страны являются основными торговыми партнерами Узбекистана. И товарооборот между ними растет из года в год.Так, например, только с Россией по итогам прошлого года взаимный товарооборот между увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран — партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме ее внешнеторгового оборота.Читайте также:Сколько Узбекистан заработал на экспорте арбузов и дынь за полгода

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экспорт, узбекистан, стройматериалы