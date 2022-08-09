https://uz.sputniknews.ru/20220809/eksport-uzbekskix-stroymaterialov-uvelichilsya-26956793.html
Экспорт узбекских стройматериалов увеличился
Экспорт узбекских стройматериалов увеличился
Узбекистан в первом полугодии увеличил экспорт отечественных стройматериалов более чем в 2 раза. Объем экспорта только в Россию принес республике 22,7 миллиона долларов.
2022-08-09T11:07+0500
2022-08-09T11:07+0500
2022-08-09T10:54+0500
экономика
экспорт
узбекистан
стройматериалы
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Экспорт строительных материалов и услуг вырос в первом полугодии на 227 процентов, сообщил на брифинге в АИМК руководитель информационной службы Ассоциации “Узпромстройматериалы” Жамшид Шерметов.По его словам, это принесло Узбекистану 287,4 миллиона долларов, что на 161 миллион больше, чем в том же периоде прошлого года.Так, экспорт металлической продукции вырос в 7 раз, керамических плит – в 3 раза, натуральных декоративных камней – в 3 раза, обоев – в 2 раза, ПВХ профилей, труб и фитингов – в 2 раза.При этом основным покупателем строительных материалов, произведенных в Узбекистане, стали соседи по региону. Это Казахстан — 77,5 миллиона долларов, Кыргызстан — 37,8 миллиона и Таджикистан – 28,8 миллиона.Поставляется узбекская продукция и в Россию. Объем экспорта за первые шесть месяцев 2022 года составил 22,7 миллиона долларов.Узбекские стройматериалы в этом году купили также Туркменистан – на 12 миллионов долларов, Китай – на 8,6 миллионов и Турция – на 5,3 миллиона.Стоит отметить, что все эти страны являются основными торговыми партнерами Узбекистана. И товарооборот между ними растет из года в год.Так, например, только с Россией по итогам прошлого года взаимный товарооборот между увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран — партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме ее внешнеторгового оборота.Читайте также:Сколько Узбекистан заработал на экспорте арбузов и дынь за полгода
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MIA „Rosiya Segodnya“
экспорт, узбекистан, стройматериалы
Экспорт узбекских стройматериалов увеличился
Узбекистан в первом полугодии увеличил экспорт отечественных стройматериалов более чем в 2 раза. Объем экспорта только в Россию принес республике 22,7 миллиона долларов.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Экспорт строительных материалов и услуг вырос в первом полугодии на 227 процентов, сообщил на брифинге в АИМК руководитель информационной службы Ассоциации “Узпромстройматериалы” Жамшид Шерметов.
По его словам, это принесло Узбекистану 287,4 миллиона долларов, что на 161 миллион больше, чем в том же периоде прошлого года.
Так, экспорт металлической продукции вырос в 7 раз, керамических плит – в 3 раза, натуральных декоративных камней – в 3 раза, обоев – в 2 раза, ПВХ профилей, труб и фитингов – в 2 раза.
При этом основным покупателем строительных материалов, произведенных в Узбекистане, стали соседи по региону. Это Казахстан — 77,5 миллиона долларов, Кыргызстан — 37,8 миллиона и Таджикистан – 28,8 миллиона.
Поставляется узбекская продукция и в Россию. Объем экспорта за первые шесть месяцев 2022 года составил 22,7 миллиона долларов.
Узбекские стройматериалы в этом году купили также Туркменистан – на 12 миллионов долларов, Китай – на 8,6 миллионов и Турция – на 5,3 миллиона.
Стоит отметить, что все эти страны являются основными торговыми партнерами Узбекистана. И товарооборот между ними растет из года в год.
Так, например, только с Россией по итогам прошлого года взаимный товарооборот между увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран — партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме ее внешнеторгового оборота.