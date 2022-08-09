https://uz.sputniknews.ru/20220809/fond-zamin-obespechit-pitevoy-vodoy-shkoly-buxarskoy-oblasti---podrobnosti-26944280.html
Фонд Zamin обеспечит питьевой водой школы Бухарской области — подробности
Фонд Zamin обеспечит питьевой водой школы Бухарской области — подробности
Кроме этого, в школах построили туалеты и душевые кабины. А обновленная система очистки сточных вод позволит использовать их для полива растений на прилегающих к школам территориях.
2022-08-09T07:28+0500
2022-08-09T07:28+0500
2022-08-09T09:23+0500
общество
бухарская область
школы
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Международный фонд Zamin обеспечил пять школ Бухарской области питьевой водой. Речь идет о школах Пешкунского и Жондорского районов, сообщили в пресс-службе фонда.Кроме этого, на территории школ фонд провел все внутренние и внешние инженерные сети водоснабжения и канализации. Также удалось построить туалеты и душевые кабины.Всю эту работу фонд осуществил в рамках проекта "Водоснабжение, санитария и гигиена в общеобразовательных школах Бухарской области". Партнерами проекта выступают АО "Узсувтаъминот" и Министерство народного образования.Учитывая важность поддержания санитарной безопасности, Zamin также установил в школах системы биологической очистки сточных вод в школах — таким образом они будут подходить для полива растений.Ранее стало известно, что фонд запустил в Узбекистане экологический проект Yashil zamin. Проект предусматривает создание вокруг городов и областных центров "зеленых" барьеров для устранения загрязнений и шума. Деревья позволят в то же время сохранить высокие урожаи.Также предусмотрено организовать новые общественные зеленые зоны и парки, составить электронный национальный реестр деревьев, дополнить нормативы по городскому озеленению и подготовить новых специалистов.Читайте также:Во имя любви к животным — художник рассказал, как создал мурал, восхитивший Сеть
бухарская область
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бухарская область, школы
Фонд Zamin обеспечит питьевой водой школы Бухарской области — подробности
07:28 09.08.2022 (обновлено: 09:23 09.08.2022)
Кроме этого, в школах построили туалеты и душевые кабины. А обновленная система очистки сточных вод позволит использовать их для полива растений на прилегающих к школам территориях.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Международный фонд Zamin обеспечил пять школ Бухарской области питьевой водой. Речь идет о школах Пешкунского и Жондорского районов, сообщили в пресс-службе
фонда.
"В школах №6, 32, 34 Пешкунского района и № 20, 21 Жондорского района установлены системы водообеспечения из скважин, фильтрации и опреснения воды до уровня безопасной питьевой", — заявили в пресс-службе.
Кроме этого, на территории школ фонд провел все внутренние и внешние инженерные сети водоснабжения и канализации. Также удалось построить туалеты и душевые кабины.
Всю эту работу фонд осуществил в рамках проекта "Водоснабжение, санитария и гигиена в общеобразовательных школах Бухарской области". Партнерами проекта выступают АО "Узсувтаъминот" и Министерство народного образования.
Учитывая важность поддержания санитарной безопасности, Zamin также установил в школах системы биологической очистки сточных вод в школах — таким образом они будут подходить для полива растений.
Ранее стало известно, что фонд запустил в Узбекистане экологический проект Yashil zamin. Проект предусматривает создание вокруг городов и областных центров "зеленых" барьеров для устранения загрязнений и шума. Деревья позволят в то же время сохранить высокие урожаи.
Также предусмотрено организовать новые общественные зеленые зоны и парки, составить электронный национальный реестр деревьев, дополнить нормативы по городскому озеленению и подготовить новых специалистов.
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