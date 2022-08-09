https://uz.sputniknews.ru/20220809/fond-zamin-obespechit-pitevoy-vodoy-shkoly-buxarskoy-oblasti---podrobnosti-26944280.html

Фонд Zamin обеспечит питьевой водой школы Бухарской области — подробности

Фонд Zamin обеспечит питьевой водой школы Бухарской области — подробности

Кроме этого, в школах построили туалеты и душевые кабины. А обновленная система очистки сточных вод позволит использовать их для полива растений на прилегающих к школам территориях.

2022-08-09T07:28+0500

2022-08-09T07:28+0500

2022-08-09T09:23+0500

общество

бухарская область

школы

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Международный фонд Zamin обеспечил пять школ Бухарской области питьевой водой. Речь идет о школах Пешкунского и Жондорского районов, сообщили в пресс-службе фонда.Кроме этого, на территории школ фонд провел все внутренние и внешние инженерные сети водоснабжения и канализации. Также удалось построить туалеты и душевые кабины.Всю эту работу фонд осуществил в рамках проекта "Водоснабжение, санитария и гигиена в общеобразовательных школах Бухарской области". Партнерами проекта выступают АО "Узсувтаъминот" и Министерство народного образования.Учитывая важность поддержания санитарной безопасности, Zamin также установил в школах системы биологической очистки сточных вод в школах — таким образом они будут подходить для полива растений.Ранее стало известно, что фонд запустил в Узбекистане экологический проект Yashil zamin. Проект предусматривает создание вокруг городов и областных центров "зеленых" барьеров для устранения загрязнений и шума. Деревья позволят в то же время сохранить высокие урожаи.Также предусмотрено организовать новые общественные зеленые зоны и парки, составить электронный национальный реестр деревьев, дополнить нормативы по городскому озеленению и подготовить новых специалистов.Читайте также:Во имя любви к животным — художник рассказал, как создал мурал, восхитивший Сеть

бухарская область

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бухарская область, школы