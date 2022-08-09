https://uz.sputniknews.ru/20220809/i-kolichestvo-i-kachestvo-kak-uchitelya-uzbekistana-povyshayut-kvalifikatsiyu--26950226.html

И количество, и качество: как учителя Узбекистана повышают квалификацию

И количество, и качество: как учителя Узбекистана повышают квалификацию

Повышение квалификации в республике прошли более ста тысяч учителей узбекистанских школ, причем половина из них - с помощью цифровых технологий.

2022-08-09T09:33+0500

2022-08-09T09:33+0500

2022-08-09T09:33+0500

общество

учителя

повышение квалификации

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ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. В Узбекистане растет количество педагогов, регулярно повышающих своих квалификацию. Так, за год новые навыки и компетенции наработали более ста тысяч учителей — в результате количество преподавателей, прошедших повышение квалификации увеличилось с 220,1 до 325,8 тысячи человек. Об этом стало известно на пресс-конференции представителей Министерства народного образования.Таким образом, почти 65% учителей в школах Узбекистана обладают сертификатами о прохождении повышения квалификации.Большую роль в повышении качества преподавания играют цифровые технологии, отмечают в ведомстве. Порядка 87 тысяч учителей смогли пройти курсы благодаря онлайн-платформе "Непрерывное профессиональное образование".Также в процессе профессиональной подготовки педагогов участвовали 176 иностранных специалистов.Читайте также: В Узбекистане начались вступительные тесты

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учителя, повышение квалификации