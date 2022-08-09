https://uz.sputniknews.ru/20220809/kreativnaya-voyna-ukrainy-kiev-nadeetsya-ispugat-rossiyskie-voyska-po-televizoru-26980596.html

"Креативная война" Украины: Киев надеется испугать российские войска по телевизору

"Креативная война" Украины: Киев надеется испугать российские войска по телевизору

В Киеве назвали заявления о контрнаступлении на Херсон частью психологической операции для деморализации российских войск.

2022-08-09T19:59+0500

2022-08-09T19:59+0500

2022-08-09T19:59+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

киев

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции.Об этом в интервью украинской службе Би-би-си заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, пишет РИА Новости.Он утверждает, что Украина ведет "креативную войну", где ключевой задачей является деморализация российских войск.Представители украинской власти неоднократно заявляли о якобы стягивании военной техники и подготовке плацдарма к "контрнаступлению" на освобожденные территории.Министр обороны Украины Алексей Резников в июле в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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