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Сергей Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН
Сергей Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН
Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН состоится с 20 по 26 сентября. Впервые с момента начала пандемии мероприятие пройдет очно.
2022-08-09T10:05+0500
2022-08-09T10:05+0500
россия
сергей лавров
генассамблея оон
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется в сентябре этого года, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на распоряжение российского президента Владимира Путина.В состав российской делегации вошли десять человек. В их числе заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября в очном формате - впервые с начала пандемии. Предыдущие два года некоторые выступления заранее записывали на видео.Выступление Сергея Лаврова запланировано на 24 сентября.Читайте также: Лавров объяснил, что дает партнерство России и КНР миру
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сергей лавров, генассамблея оон

Сергей Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН

10:05 09.08.2022
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Камбоджу
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Камбоджу - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН состоится с 20 по 26 сентября. Впервые с момента начала пандемии мероприятие пройдет очно.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется в сентябре этого года, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на распоряжение российского президента Владимира Путина.

"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел, постоянный член Совета безопасности РФ (глава делегации)", — сказано в документе.

В состав российской делегации вошли десять человек. В их числе заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября в очном формате - впервые с начала пандемии. Предыдущие два года некоторые выступления заранее записывали на видео.
Выступление Сергея Лаврова запланировано на 24 сентября.
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