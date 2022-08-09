https://uz.sputniknews.ru/20220809/vnov-ugroza-sxoda-seley---uzgidromet-rasprostranil-ekstrennoe-soobschenie-26971504.html

Вновь угроза схода селей - Узгидромет распространил экстренное сообщение

Вновь угроза схода селей - Узгидромет распространил экстренное сообщение

Граждан, проживающих в горных районах, и туристов призывают соблюдать меры предосторожности.

2022-08-09T21:02+0500

2022-08-09T21:02+0500

2022-08-09T21:02+0500

общество

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Период с 10 по 12 августа принесет дождливую погоду в предгорные и горные районы Ферганской долины, сообщает Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет).По прогнозу синоптиков, дожди ожидаются, в частности, в Наманганской области - в Папском, Касансайском, Чарткаском, Чустском, Наманганском и Янгикурганском районах.Также дождливая погода установится в Ферганской области, из-за чего в Сохском, Шахимарданском, Ферганском и Бешарыкском районах возрастает риск схода селей и паводков.В связи с этим жителей Ферганской долины, туристов и водителей призывают соблюдать меры предосторожности.Читайте также:В Ташкенте пытаются спасти поврежденные после реконструкции улицы многолетние деревья

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погода, узгидромет