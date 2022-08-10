https://uz.sputniknews.ru/20220810/ekonomicheskiy-forum-shos-proydet-v-tashkente-27022217.html
Экономический форум ШОС пройдет в Ташкенте
Экономический форум ШОС пройдет в Ташкенте
Участники обсудят цифровую экономику, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов и другие актуальные темы.
2022-08-10T20:27+0500
2022-08-10T20:27+0500
2022-08-10T20:41+0500
экономика
ташкент
шос
форум
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ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Второй Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества состоится в Ташкенте 16-17 августа, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, бизнес-переговоры. Участники обсудят потенциал цифровой экономики, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов, инвестиционное взаимодействие, промышленную кооперацию и другие приоритетные направления.Первый такой форум прошел в июне 2021 года в Душанбе. Экономический форум ШОС является эффективной платформой для межправительственного диалога и взаимодействия представителей деловых кругов, предприятий и инвесторов.Читайте также: Мгновенный эффект: как Форум регионов ШОС отразился на партнерстве России и Узбекистана
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ташкент, шос, форум
Экономический форум ШОС пройдет в Ташкенте
20:27 10.08.2022 (обновлено: 20:41 10.08.2022)
Участники обсудят цифровую экономику, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов и другие актуальные темы.
ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik.
Второй Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества состоится в Ташкенте 16-17 августа, сообщает пресс-служба
Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, бизнес-переговоры. Участники обсудят потенциал цифровой экономики, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов, инвестиционное взаимодействие, промышленную кооперацию и другие приоритетные направления.
Первый такой форум прошел в июне 2021 года в Душанбе. Экономический форум ШОС является эффективной платформой для межправительственного диалога и взаимодействия представителей деловых кругов, предприятий и инвесторов.