https://uz.sputniknews.ru/20220810/ekonomicheskiy-forum-shos-proydet-v-tashkente-27022217.html

Экономический форум ШОС пройдет в Ташкенте

Экономический форум ШОС пройдет в Ташкенте

Участники обсудят цифровую экономику, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов и другие актуальные темы.

2022-08-10T20:27+0500

2022-08-10T20:27+0500

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экономика

ташкент

шос

форум

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ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Второй Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества состоится в Ташкенте 16-17 августа, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.В рамках мероприятия пройдут пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, бизнес-переговоры. Участники обсудят потенциал цифровой экономики, "зеленые" технологии, сотрудничество регионов, инвестиционное взаимодействие, промышленную кооперацию и другие приоритетные направления.Первый такой форум прошел в июне 2021 года в Душанбе. Экономический форум ШОС является эффективной платформой для межправительственного диалога и взаимодействия представителей деловых кругов, предприятий и инвесторов.Читайте также: Мгновенный эффект: как Форум регионов ШОС отразился на партнерстве России и Узбекистана

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ташкент, шос, форум