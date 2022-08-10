https://uz.sputniknews.ru/20220810/mgnovennyy-effekt-kak-forum-regionov-shos-otrazilsya-na-partnerstve-rossii-i-uzbekistana--27021351.html

Мгновенный эффект: как Форум регионов ШОС отразился на партнерстве России и Узбекистана

Мгновенный эффект: как Форум регионов ШОС отразился на партнерстве России и Узбекистана

В прошлом году товарооборот России со странами-участницами ШОС вырос почти на 36% и достиг показателя $192 млрд.

2022-08-10T19:26+0500

2022-08-10T19:26+0500

2022-08-10T19:37+0500

общество

шос

узбекистан

россия

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/03/26781979_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_e46faba87b0b5b30d247073a709b579a.jpg

Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялся только в начале августа. Тем не менее, реальный эффект от мероприятия уже очевиден - как минимум, на примере российско-узбекистанских отношений. Какие проекты регионы двух стран будут развивать в ближайшее время, корреспонденту Sputnik рассказал Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.Новые точки ростаВ современных реалиях проведение подобных мероприятий как никогда актуально, поскольку торгово-экономические связи на пространстве ШОС продолжают укрепляться, рассказывает Злыгостев.Об этом говорят цифры: в прошлом году товарооборот России со странами-участницами ШОС вырос почти на 36% до $192 млрд, а с Узбекистаном – более чем на 17% до почти $7 млрд.В этом году на Форуме российская делегация состояла из представителей Астраханской, Воронежской, Омской, Самарской, Челябинской областей, а также города Санкт-Петербурга.Все эти регионы являются важными звеньями различных логистических маршрутов, объясняет Злыгостев.Например, Челябинская область обладает мощным транспортным комплексом, в состав которого входят Южно-Уральская железная дорога и транспортно-логистический комплекс "Южноуральский".В Самарской области развиты речные грузоперевозки по Волге с выходом на Каспийское и Черное моря. Омская область ведет совместную работу с казахстанскими партнерами по развитию транспортного потенциала реки Иртыш, а это, по мнению Константина Злыгостева, позволит региону стать крупным логистическим хабом на пути "Восток–Запад".По его словам, существующая портовая инфраструктура Астраханской области позволяет обрабатывать свыше 16 млн тонн грузов в год.От торговли до туризмаОдним из важных мероприятий, прошедших в рамках форума, стало открытие шоурума продукции челябинских производителей. Вплоть до ноября этого года все желающие смогут ознакомиться с промышленным, туристическим и инвестиционным потенциалом региона.Кроме того, до 17 августа на площадке шоурума будет действовать экспозиция Самарской, Астраханской и Омской области.Злыгостев уверен, что открытие шоурумов и торговых домов регионов говорит о заинтересованности российских компаний в работе на рынке Узбекистана.Торгпред также отметил важное значение развития туристической отрасли.Какие проекты ожидать в ближайшее время?На сегодняшний день Торговое представительство России в Узбекистане на постоянной основе взаимодействует с 17 российскими субъектами, планирующими развивать совместные проекты с узбекской стороны.Например, Астраханская область развивает взаимодействие с Хорезмской областью - россияне уже обсудили возможность использования территории области узбекской стороной. Цель - выращивание картофеля и скороспелых сортов хлопка.Регионы уже подпили соглашение о сотрудничестве, а также ведут переговоры по увеличению количества авиарейсов по маршруту Астрахань-Ургенч.Тем временем делегация Воронежской области встретилась с представителями Кашкадарьинского региона. Выяснилось, что Кашкадарья заинтересована в закупках подсолнечного масла и сахара из Воронежской области, и, в свою очередь, готова поставлять региону-партнеру плодовоовощную продукцию.Читайте также: В Кыргызстане пройдет заседание стран ЕАЭС – подробности

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

шос, узбекистан, россия, сотрудничество