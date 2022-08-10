Мгновенный эффект: как Форум регионов ШОС отразился на партнерстве России и Узбекистана
19:26 10.08.2022 (обновлено: 19:37 10.08.2022)
© SputnikФорум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте
© Sputnik
В прошлом году товарооборот России со странами-участницами ШОС вырос почти на 36% и достиг показателя $192 млрд.
Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялся только в начале августа. Тем не менее, реальный эффект от мероприятия уже очевиден - как минимум, на примере российско-узбекистанских отношений. Какие проекты регионы двух стран будут развивать в ближайшее время, корреспонденту Sputnik рассказал Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.
Новые точки роста
В современных реалиях проведение подобных мероприятий как никогда актуально, поскольку торгово-экономические связи на пространстве ШОС продолжают укрепляться, рассказывает Злыгостев.
Об этом говорят цифры: в прошлом году товарооборот России со странами-участницами ШОС вырос почти на 36% до $192 млрд, а с Узбекистаном – более чем на 17% до почти $7 млрд.
“Эти показатели говорят о том, что мы успешно достигаем совместными усилиями новых точек роста во взаимной торговле”, - считает Злыгостев.
В этом году на Форуме российская делегация состояла из представителей Астраханской, Воронежской, Омской, Самарской, Челябинской областей, а также города Санкт-Петербурга.
Все эти регионы являются важными звеньями различных логистических маршрутов, объясняет Злыгостев.
Например, Челябинская область обладает мощным транспортным комплексом, в состав которого входят Южно-Уральская железная дорога и транспортно-логистический комплекс "Южноуральский".
В Самарской области развиты речные грузоперевозки по Волге с выходом на Каспийское и Черное моря. Омская область ведет совместную работу с казахстанскими партнерами по развитию транспортного потенциала реки Иртыш, а это, по мнению Константина Злыгостева, позволит региону стать крупным логистическим хабом на пути "Восток–Запад".
По его словам, существующая портовая инфраструктура Астраханской области позволяет обрабатывать свыше 16 млн тонн грузов в год.
"Российским регионам есть что предложить своим торговым партнерам, включая их транзитные возможности для доставки грузов в страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии и в обратном направлении. Мы надеемся, что в ближайшее время это направление будет только развиваться", - сказал Злыгостев.
От торговли до туризма
Одним из важных мероприятий, прошедших в рамках форума, стало открытие шоурума продукции челябинских производителей. Вплоть до ноября этого года все желающие смогут ознакомиться с промышленным, туристическим и инвестиционным потенциалом региона.
Кроме того, до 17 августа на площадке шоурума будет действовать экспозиция Самарской, Астраханской и Омской области.
Злыгостев уверен, что открытие шоурумов и торговых домов регионов говорит о заинтересованности российских компаний в работе на рынке Узбекистана.
Торгпред также отметил важное значение развития туристической отрасли.
"Ряд российских регионов, в числе которых город Санкт-Петербург, Самарская и Астраханская области провели переговоры о необходимости увеличения прямых авиарейсов в города Узбекистана", - рассказал Злыгостев.
Какие проекты ожидать в ближайшее время?
На сегодняшний день Торговое представительство России в Узбекистане на постоянной основе взаимодействует с 17 российскими субъектами, планирующими развивать совместные проекты с узбекской стороны.
Например, Астраханская область развивает взаимодействие с Хорезмской областью - россияне уже обсудили возможность использования территории области узбекской стороной. Цель - выращивание картофеля и скороспелых сортов хлопка.
Регионы уже подпили соглашение о сотрудничестве, а также ведут переговоры по увеличению количества авиарейсов по маршруту Астрахань-Ургенч.
Тем временем делегация Воронежской области встретилась с представителями Кашкадарьинского региона. Выяснилось, что Кашкадарья заинтересована в закупках подсолнечного масла и сахара из Воронежской области, и, в свою очередь, готова поставлять региону-партнеру плодовоовощную продукцию.
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