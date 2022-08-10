https://uz.sputniknews.ru/20220810/gde-postupayuschim-nayti-rezultaty-vstupitelnyx-testov-27000949.html
Где поступающим найти результаты вступительных тестов
Где поступающим найти результаты вступительных тестов
С понедельника начались вступительные испытания.
2022-08-10T13:18+0500
2022-08-10T13:18+0500
2022-08-10T13:22+0500
общество
абитуриенты
тестирование
вступительные экзамены
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ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Государственный центр тестирования объявил результаты вступительных тестов на бакалавриат в вузы, которые сдавали поступающие 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба центра. Узнать свои результаты абитуриенты могут следующими способами:Напомним: в Узбекистане с 8 августа начались вступительные испытания. Они продлятся до 20 августа.
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абитуриенты, тестирование, вступительные экзамены
Где поступающим найти результаты вступительных тестов
13:18 10.08.2022 (обновлено: 13:22 10.08.2022)
В Узбекистане с понедельника начались вступительные испытания. Уже появились первые результаты.
ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik.
Государственный центр тестирования объявил результаты вступительных тестов на бакалавриат в вузы, которые сдавали поступающие 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба
центра.
Узнать свои результаты абитуриенты могут следующими способами:
введя данные паспорта и личный код в разделе "Получить результат" на сайте my.dtm.uz;
введя идентификационный номер поступающего, указанный в регистрационной форме абитуриента или разрешении заявителя на сайте mandat.dtm.uz;
отправив регистрационную форму поступающего или идентификационный номер, указанный в допуске поступающего, на телеграм-боты государственного тестового центра;
сканируя QR-код (ссылка для просмотра результатов) в нижней части разрешения заявителя на сайте mandat.dtm.uz
Напомним: в Узбекистане с 8 августа начались
вступительные испытания. Они продлятся до 20 августа.