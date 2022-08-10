https://uz.sputniknews.ru/20220810/gde-postupayuschim-nayti-rezultaty-vstupitelnyx-testov-27000949.html

Где поступающим найти результаты вступительных тестов

Где поступающим найти результаты вступительных тестов

С понедельника начались вступительные испытания.

2022-08-10T13:18+0500

2022-08-10T13:18+0500

2022-08-10T13:22+0500

общество

абитуриенты

тестирование

вступительные экзамены

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ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Государственный центр тестирования объявил результаты вступительных тестов на бакалавриат в вузы, которые сдавали поступающие 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба центра. Узнать свои результаты абитуриенты могут следующими способами:Напомним: в Узбекистане с 8 августа начались вступительные испытания. Они продлятся до 20 августа.

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абитуриенты, тестирование, вступительные экзамены