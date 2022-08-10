https://uz.sputniknews.ru/20220810/kakoe-voznagrajdenie-poluchat-prizery-mejdunarodnyx-sorevnovaniy-po-shaxmatam-26987466.html
Что получат призеры международных соревнований по шахматам
Что получат призеры международных соревнований по шахматам
Размер выплат установлен президентом Узбекистана.
2022-08-10T10:14+0500
2022-08-10T10:14+0500
2022-08-10T10:25+0500
спорт
награждение
шахматы
соревнования
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Шахматисты республики и их тренеры получат единовременные вознаграждения за медали на международных соревнованиях. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".Призеры Всемирной шахматной олимпиады получат:Призеры соревнований от Международной федерации шахмат получат:Призеры Азиатских турниров от ФИДЕ получат:Кроме того, гроссмейстерам выплатят сумму в 30 миллионов сумов.Напомним: мужская сборная Узбекистана стала победительницей 44-й Всемирной шахматной олимпиады в Индии. Читайте также:Всемирная шахматная олимпиада-2026 пройдет в УзбекистанеВ Узбекистане появится международная шахматная школа
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награждение, шахматы, соревнования
Что получат призеры международных соревнований по шахматам
10:14 10.08.2022 (обновлено: 10:25 10.08.2022)
Постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "О дополнительных мерах по дальнейшей популяризации и развитию шахмат" установило размер выплат спортсменам и их тренерам.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Шахматисты республики и их тренеры получат единовременные вознаграждения за медали на международных соревнованиях. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".
Призеры Всемирной шахматной олимпиады получат:
"золото" — 600 миллионов сумов спортсмену, 300 миллионов сумов тренеру;
"серебро" — 300 миллионов сумов спортсмену, 150 миллионов сумов тренеру;
"бронза" — 150 миллионов сумов спортсмену, 75 миллионов сумов тренеру.
Призеры соревнований от Международной федерации шахмат получат:
"золото" — 90 миллионов сумов спортсмену, 45 миллионов сумов тренеру;
"серебро" — 45 миллионов сумов спортсмену, 22,5 миллиона сумов тренеру;
"бронза" 3 22,5 миллиона сумов спортсмену, 10,5 миллиона сумов тренеру.
Призеры Азиатских турниров от ФИДЕ получат:
"золото" — 21 миллион сумов спортсмену, 10,5 миллиона сумов тренеру;
"серебро" — 10,5 миллиона сумов спортсмену, 5,25 миллиона сумов тренеру;
"бронза" — 5,25 миллиона сумов спортсмену, 2,6 миллиона сумов тренеру.
Кроме того, гроссмейстерам выплатят сумму в 30 миллионов сумов.
Напомним: мужская сборная Узбекистана стала
победительницей 44-й Всемирной шахматной олимпиады в Индии.