https://uz.sputniknews.ru/20220810/kakoe-voznagrajdenie-poluchat-prizery-mejdunarodnyx-sorevnovaniy-po-shaxmatam-26987466.html

Что получат призеры международных соревнований по шахматам

Что получат призеры международных соревнований по шахматам

Размер выплат установлен президентом Узбекистана.

2022-08-10T10:14+0500

2022-08-10T10:14+0500

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Шахматисты республики и их тренеры получат единовременные вознаграждения за медали на международных соревнованиях. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".Призеры Всемирной шахматной олимпиады получат:Призеры соревнований от Международной федерации шахмат получат:Призеры Азиатских турниров от ФИДЕ получат:Кроме того, гроссмейстерам выплатят сумму в 30 миллионов сумов.Напомним: мужская сборная Узбекистана стала победительницей 44-й Всемирной шахматной олимпиады в Индии. Читайте также:Всемирная шахматная олимпиада-2026 пройдет в УзбекистанеВ Узбекистане появится международная шахматная школа

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награждение, шахматы, соревнования