https://uz.sputniknews.ru/20220810/kto-primenyaet-na-ukraine-rakety-agm-88-nato-gotovitsya-k-proryvu-pvo-rossii-26985357.html
Кто применяет на Украине ракеты AGM-88: НАТО готовится к прорыву ПВО России
Кто применяет на Украине ракеты AGM-88: НАТО готовится к прорыву ПВО России
США наметили курс на эскалацию конфронтации с Россией.
2022-08-10T09:24+0500
2022-08-10T09:24+0500
2022-08-10T10:01+0500
колумнисты
мнение эксперта
украина
украинский кризис
ракеты
нато
пво
россия
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Боевое применение этих ракет на Украине – большая интрига, ведь "совместимых" самолетов ВСУ не имеют.Пентагон 8 августа сообщил о предоставлении 18-го пакета военной помощи Киеву на $1 млрд. В новый пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARSи комплексов ПВО NASAMS, 75 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, 20 тысяч 125-мм мин, 1000 противотанковых комплексов Javelin, противопехотные мины Claymore, взрывчатка С-4. Заметим, из $11,8 млрд, направленных США на перевооружение ВСУ за минувшие восемь лет, администрация Белого дома во главе с Джо Байденом выделила Украине $9,8 млрд.В этот же день Пентагон объявил об отправке "некоторого количества" противорадарных ракет AGM-88 HARM "для украинских самолетов". Об интеграции американских управляемых ракет "воздух – поверхность" с советскими ударными самолетами Су и МиГ ничего не известно, а другими ВСУ пока не располагает. США помогают Украине запасными частями для МиГ-29, чтобы истребители советской эпохи продолжали летать. На брифинге замминистра обороны США Колин Каль отметил, что решение о поставке Киеву западных боевых самолетов "еще предстоит принять", и для этого потребуется "от года до трех лет".Информация Пентагона никак не объясняет появление в зоне российской СВО обломков ракеты AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile), то есть боевого применения. Возможности AGM-88 ВВС США использовали в Персидском заливе (1991 год) и более поздних военных интервенциях против Югославии, Ирака и Ливии. Украинский ТВД с ограниченным количеством "несовместимых" с AGM-88 самолетов ВСУ выглядит совершенно не подходящим для применения противорадарной ракеты."Осталось недолго". Что происходит с экономикой УкраиныАмериканское издание Military Watch допускает, что AGM-88 могли быть "запущены самолетами НАТО, тайно поддерживающими украинские войска в боевых действиях".В этой ситуации ВКС России 8 августа ударом высокоточных ракет большой дальности уничтожили действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины близ Винницы. На всякий случай, до прояснения, откуда у AGM-88 HARM "крылья растут".Американский аутсорсингВысокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM воздушного базирования состоит на вооружении ВВС и ВМС США почти сорок лет, и считается в западном мире наиболее эффективной для подавления ПВО противника. Входит в комплекс бортового вооружения американских самолетов, и некоторых европейских (Tornado). Способна наводиться на высокочастотные РЛС, и поражать их на удалении до 48 км (при пуске с больших высот – до 100 км), круговое вероятное отклонение от цели – 9 м.AGM-88 состоит на вооружении десяти стран, которые "советскими" ударными Су и МиГ не располагают. Неясно, с каких носителей ракета применяется на Украине.Управляемую ракету воздушного базирования длиной 4,2 м и стартовой массой 354 кг к любому самолету ВСУ просто так не подвесишь. AGM-88 необходимо интегрировать в состав комплекса вооружений – в электронную систему и программное обеспечение самолета. Факт боевого применения на Украине указывает на присутствие (работу) штатного носителя антирадарных ракет – F-15, F-16 или F-18.Информация о существовании "антикварной" наземной пусковой установки (типа израильской "Keres") для противорадарных ракет AGM-78 дальностью до 75 км все же не подтверждает существование аналогичной базы для AGM-88, которая при старте с малых высот имеет дальность поражения 20 км, а с земли (гипотетически) – и того меньше."Внезапное" появление у ВСУ необъявленных вооружений и скрытное присутствие на Украинском ТВД военнослужащих США и НАТО делают развитие специальной военной операции ВС России непредсказуемым и опасным для Запада. Журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник сообщил, что Пентагон замаскировал участие американских военных специалистов в украинском конфликте, применив новую тактику найма контрактных "помощников". США формально не участвуют в боевых действиях против России, а фактически американская армия с самого начала спецоперации "была рядом с ВСУ" и "на всех полях сражений". Даже такое (прямое) вмешательство США не приносит военных побед киевскому режиму.На полях СВО: российский "Опустошитель" подавляет американские "Барреты"Заявления Пентагона о стремлении к снижению риска ядерной войны совершенно расходятся с действиями США на Украине и в других горячих точках планеты. Москва не исключает масштабные провокации Вашингтона, включая тайную передачу киевскому режиму любого оружия, в том числе тактического ядерного.На территории пяти европейских стран имеются до 200 авиабомб B-61. Ранее в Великобританию, Германию, Нидерланды, Италию, Бельгию поставлялись тактические комплексы "Lance" дальностью пуска ракет с ядерной боевой частью – до 120 км. ТРК "Ланс" сняли с вооружения в середине 1990-х годов, но это не мешает хранить их в рабочем состоянии. Тем более, что новые тактические ракеты ATACMS (MGM-140) для MLRS или HIMARS комплектуются только неядерными боевыми частями, вышеупомянутые страны остаются за рамками российско-американских "ядерных" договоров, а "отмороженный" киевский режим является идеальным "камикадзе" для ядерной прокси-войны с Россией.Западную общественность уже готовят к подобным сценариям. Так, все подконтрольные США информационные агентства без тени сомнения сообщают, что российские войска обстреливают Запорожскую АЭС, которая находится на подконтрольной России территории.Поставками оружия киевскому режиму американцы подталкивают НАТО к началу Третьей мировой войны, при этом тучи сгущаются и над Северной Америкой. Неслучайно посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сегодня заявил, что США на Украине подошли к "опасной черте". Вероятно, за ней находится "демилитаризация" Вашингтонского центра принятия решений. Американцы не должны питать иллюзий относительно географических пределов российской специальной военной операции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также:Новое оружие России в спецоперации на УкраинеЕвропа вручила России супероружие против себя
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мнение эксперта, украина, украинский кризис, ракеты, нато, пво, россия
Кто применяет на Украине ракеты AGM-88: НАТО готовится к прорыву ПВО России
09:24 10.08.2022 (обновлено: 10:01 10.08.2022)
Поставка киевскому режиму американских противорадарных ракет AGM-88 HARM "воздух – поверхность", предназначенных для уничтожения систем ПВО-ПРО, подтверждает курс США на эскалацию конфронтации с Россией.
Боевое применение этих ракет на Украине – большая интрига, ведь "совместимых" самолетов ВСУ не имеют.
Пентагон 8 августа сообщил о предоставлении 18-го пакета военной помощи Киеву на $1 млрд. В новый пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARSи комплексов ПВО NASAMS, 75 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, 20 тысяч 125-мм мин, 1000 противотанковых комплексов Javelin, противопехотные мины Claymore, взрывчатка С-4. Заметим, из $11,8 млрд, направленных США на перевооружение ВСУ за минувшие восемь лет, администрация Белого дома во главе с Джо Байденом выделила Украине $9,8 млрд.
В этот же день Пентагон объявил об отправке "некоторого количества" противорадарных ракет AGM-88 HARM "для украинских самолетов". Об интеграции американских управляемых ракет "воздух – поверхность" с советскими ударными самолетами Су и МиГ ничего не известно, а другими ВСУ пока не располагает. США помогают Украине запасными частями для МиГ-29, чтобы истребители советской эпохи продолжали летать. На брифинге замминистра обороны США Колин Каль отметил, что решение о поставке Киеву западных боевых самолетов "еще предстоит принять", и для этого потребуется "от года до трех лет".
Информация Пентагона никак не объясняет появление в зоне российской СВО обломков ракеты AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile), то есть боевого применения. Возможности AGM-88 ВВС США использовали в Персидском заливе (1991 год) и более поздних военных интервенциях против Югославии, Ирака и Ливии. Украинский ТВД с ограниченным количеством "несовместимых" с AGM-88 самолетов ВСУ выглядит совершенно не подходящим для применения противорадарной ракеты.
Американское издание Military Watch допускает, что AGM-88 могли быть "запущены самолетами НАТО, тайно поддерживающими украинские войска в боевых действиях".
В этой ситуации ВКС России 8 августа ударом высокоточных ракет большой дальности уничтожили действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины близ Винницы. На всякий случай, до прояснения, откуда у AGM-88 HARM "крылья растут".
Высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM воздушного базирования состоит на вооружении ВВС и ВМС США почти сорок лет, и считается в западном мире наиболее эффективной для подавления ПВО противника. Входит в комплекс бортового вооружения американских самолетов, и некоторых европейских (Tornado). Способна наводиться на высокочастотные РЛС, и поражать их на удалении до 48 км (при пуске с больших высот – до 100 км), круговое вероятное отклонение от цели – 9 м.
AGM-88 состоит на вооружении десяти стран, которые "советскими" ударными Су и МиГ не располагают. Неясно, с каких носителей ракета применяется на Украине.
Управляемую ракету воздушного базирования длиной 4,2 м и стартовой массой 354 кг к любому самолету ВСУ просто так не подвесишь. AGM-88 необходимо интегрировать в состав комплекса вооружений – в электронную систему и программное обеспечение самолета. Факт боевого применения на Украине указывает на присутствие (работу) штатного носителя антирадарных ракет – F-15, F-16 или F-18.
Информация о существовании "антикварной" наземной пусковой установки (типа израильской "Keres") для противорадарных ракет AGM-78 дальностью до 75 км все же не подтверждает существование аналогичной базы для AGM-88, которая при старте с малых высот имеет дальность поражения 20 км, а с земли (гипотетически) – и того меньше.
"Внезапное" появление у ВСУ необъявленных вооружений и скрытное присутствие на Украинском ТВД военнослужащих США и НАТО делают развитие специальной военной операции ВС России непредсказуемым и опасным для Запада. Журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник сообщил, что Пентагон замаскировал участие американских военных специалистов в украинском конфликте, применив новую тактику найма контрактных "помощников". США формально не участвуют в боевых действиях против России, а фактически американская армия с самого начала спецоперации "была рядом с ВСУ" и "на всех полях сражений". Даже такое (прямое) вмешательство США не приносит военных побед киевскому режиму.
Заявления Пентагона о стремлении к снижению риска ядерной войны совершенно расходятся с действиями США на Украине и в других горячих точках планеты. Москва не исключает масштабные провокации Вашингтона, включая тайную передачу киевскому режиму любого оружия, в том числе тактического ядерного.
На территории пяти европейских стран имеются до 200 авиабомб B-61. Ранее в Великобританию, Германию, Нидерланды, Италию, Бельгию поставлялись тактические комплексы "Lance" дальностью пуска ракет с ядерной боевой частью – до 120 км. ТРК "Ланс" сняли с вооружения в середине 1990-х годов, но это не мешает хранить их в рабочем состоянии. Тем более, что новые тактические ракеты ATACMS (MGM-140) для MLRS или HIMARS комплектуются только неядерными боевыми частями, вышеупомянутые страны остаются за рамками российско-американских "ядерных" договоров, а "отмороженный" киевский режим является идеальным "камикадзе" для ядерной прокси-войны с Россией.
Западную общественность уже готовят к подобным сценариям. Так, все подконтрольные США информационные агентства без тени сомнения сообщают, что российские войска обстреливают Запорожскую АЭС, которая находится на подконтрольной России территории.
Поставками оружия киевскому режиму американцы подталкивают НАТО к началу Третьей мировой войны, при этом тучи сгущаются и над Северной Америкой. Неслучайно посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сегодня заявил, что США на Украине подошли к "опасной черте". Вероятно, за ней находится "демилитаризация" Вашингтонского центра принятия решений. Американцы не должны питать иллюзий относительно географических пределов российской специальной военной операции.
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