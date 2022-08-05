https://uz.sputniknews.ru/20220805/na-polyax-svo-rossiyskiy-opustoshitel-podavlyaet-amerikanskie-barrety-26875510.html

На полях СВО: российский "Опустошитель" подавляет американские "Барреты"

На полях СВО: российский "Опустошитель" подавляет американские "Барреты"

В России делают не только лучшие в мире ракеты, самолеты и субмарины. Новейшая снайперская винтовка DXL-5 "Опустошитель" калибра 12,7 мм – серьезная технологическая заявка на мировой рекорд дальности и точности в своем классе.

2022-08-05T21:33+0500

2022-08-05T21:33+0500

2022-08-05T21:33+0500

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В спецоперации на Украине союзные силы эффективно применяют российскую снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель" калибра 12,7 мм. Представитель предприятия-производителя (Lobaev Arms) отметил, что оружие отличается очень высокой точностью. "Опустошитель" в четыре раза точнее американской антиматериальной винтовки Barret, которая в среде зарубежных специалистов считается технологическим ориентиром (как Harley-Davidson у байкеров).Кучность стрельбы российского "Опустошителя" – 0,5 угловой минуты (то есть на дистанции 100 м пули ложатся в круг диаметром 1,5 см – фактически в одну пробоину), американской Barret – 2 угловые минуты, прицельная дальность стрельбы – 2300 м и 1800 м соответственно. Высокая точность и большая дальность DXL-5 позволяют методично "опустошать" снайперские подразделения ВСУ, вооруженные американскими снайперскими винтовками. Напомню, продажу Киеву первой партии винтовок Barrett M107A1 калибра 12,7 мм на сумму 41,5 млн долларов санкционировала в 2017 году администрация президента США Дональда Трампа.Российский "Опустошитель" имеет модульную конструкцию (сменные стволы). Новые партии для Российской армии производятся под российский патрон 12,7х108 мм. Ранее это оружие заказывали только зарубежные партнеры и ЧВК под натовский патрон 12,7х99 мм. Большое преимущество российской крупнокалиберной винтовки – демпфирующая конструкция приклада, значительно снижающая эффект отдачи.Технологический успех "Опустошителя" неслучаен. Разработка крупнокалиберных снайперских винтовок в РФ началась позже, чем на Западе, и все же российские оружейники сумели создать ряд образцов, превосходящих иностранные аналоги. Самой дальнобойной в мире признана разработка того же российского предприятия (Lobaev Arms) – винтовка СВЛК-14С "Сумрак" под патрон 10,36х77 мм, с помощью которой установлен рекорд поражения цели – на дистанции 4210 м.Для сравнения: в западном мире лучший результат принадлежит американцам – 4157 метров, а самый дальний "смертельный выстрел" произведен из американской винтовки McMillan TAC-50 (патрон 12,7х99 мм) – в июне 2017 года канадский снайпер поразил боевика-исламиста в Ираке на расстоянии 3540 м.Американская "икона стиля" отстаетКрупнокалиберная снайперская винтовка Barret родилась в 1982 году, как гадкий утенок, в частном гараже экс-полицейского и профессионального фотографа Ронни Баррета. Патент был получен через пять лет, мелкосерийное производство не обещало большого успеха. Звезда Barret M82A1 взошла 1990 году, когда значительное количество винтовок приобрела Армия США для войны в Персидском заливе.Полутораметровая в длину современная винтовка Barrett M107A1 имеет двухрядный коробчатый магазин на 10 патронов 12,7×99 мм от крупнокалиберного пулемета Browning М2. Термин "антиматериальная" означает способность поражать легкую бронетехнику, самолеты и вертолеты на стоянках, радиолокаторы, укрепления, а не только людей. Если верить рекламным роликам, небольшая отдача позволяет снайперу сделать 10 прицельных выстрелов за 10 секунд.Barrett M107A1 принята на вооружение в 40 странах мира, включая Бельгию, Великобританию, Германию, Грецию, Данию, Чили, Финляндию, Францию, Израиль, Италию, Мексику, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Испанию, Швецию, Турцию.Аналогичная по дальности (1800 м) российская винтовка ОСВ-96 "Взломщик" калибра 12,7 мм состоит на вооружении спецназа ФСБ и других силовых структур России, экспортируется в Азербайджан, Беларусь, Египет, Индию, Иран, Казахстан и Кыргызстан. Лицензионное производство ОСВ-96 в 2018 году налажено во Вьетнаме. Из этого можно сделать вывод, что новейшая винтовка "Опустошитель" с прицельной дальностью 2300 м обречена на победу и на полях СВО, и на мировом рынке оружия. Важная для специалиста деталь: при большей дальности поражения "Опустошитель" весит столько же, как Barrett M107A1 без патронов – 13 кг.Снайперская работа на поле боя становится все более "удаленной", и это требует постоянного технологического совершенствования "инструментов". Винтовки DXL-5 "Опустошитель" калибра 12,7 мм и СВЛК-14С "Сумрак" калибра 10,36 мм, а также недавно прошедшая испытания винтовка ORSIS калибра 12,7 мм доказывают, что российские оружейники находятся на правильном пути.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoЧитайте также:

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спецоперация, оружие, россия, украина