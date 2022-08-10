https://uz.sputniknews.ru/20220810/v-kyrgyzstane-proydet-zasedanie-stran-eaes--podrobnosti--27009340.html

В Кыргызстане пройдет заседание стран ЕАЭС – подробности

В Кыргызстане пройдет заседание стран ЕАЭС – подробности

Мероприятие пройдет под председательством Жапарова.

2022-08-10T17:43+0500

2022-08-10T17:43+0500

2022-08-10T17:43+0500

политика

кыргызстан

заседание

еаэс

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Заседание Евразийского межправительственного совета будет проходить в городе Чолпон-Ата с 25 по 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Кыргызстана. Председателем мероприятия выступит глава кабмина Акылбек Жапаров. Кроме того, в работе заседания примут участие главы правительств стран ЕАЭС, стран - наблюдательниц при организации, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии и премьер-министры приглашенных стран.Напомним: Узбекистан имеет статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе с декабря 2020 года.Читайте также:Казахстан намерен увеличить число рейсов в УзбекистанБайрамов: формат "Узбекистан — Азербайджан — Турция" противостоит вызовам безопасности

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кыргызстан, заседание, еаэс