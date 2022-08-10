https://uz.sputniknews.ru/20220810/v-kyrgyzstane-proydet-zasedanie-stran-eaes--podrobnosti--27009340.html
В Кыргызстане пройдет заседание стран ЕАЭС – подробности
В Кыргызстане пройдет заседание стран ЕАЭС – подробности
Мероприятие пройдет под председательством Жапарова.
2022-08-10T17:43+0500
2022-08-10T17:43+0500
2022-08-10T17:43+0500
политика
кыргызстан
заседание
еаэс
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Заседание Евразийского межправительственного совета будет проходить в городе Чолпон-Ата с 25 по 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Кыргызстана. Председателем мероприятия выступит глава кабмина Акылбек Жапаров. Кроме того, в работе заседания примут участие главы правительств стран ЕАЭС, стран - наблюдательниц при организации, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии и премьер-министры приглашенных стран.Напомним: Узбекистан имеет статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе с декабря 2020 года.Читайте также:Казахстан намерен увеличить число рейсов в УзбекистанБайрамов: формат "Узбекистан — Азербайджан — Турция" противостоит вызовам безопасности
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кыргызстан, заседание, еаэс
В Кыргызстане пройдет заседание стран ЕАЭС – подробности
Мероприятие пройдет в Чолпон-Ате под председательством главы кабмина Жапарова.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Заседание Евразийского межправительственного совета будет проходить в городе Чолпон-Ата с 25 по 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба
Кабинета министров Кыргызстана.
Председателем мероприятия выступит глава кабмина Акылбек Жапаров. Кроме того, в работе заседания примут участие главы правительств стран ЕАЭС, стран - наблюдательниц при организации, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии и премьер-министры приглашенных стран.
"В повестку заседания включены вопросы формирования общего рынка газа интеграционного объединения, финансирования промышленной кооперации, регулирования алкогольного рынка, учреждения Евразийской перестраховочной компании. Кроме того, на полях форума пройдет ряд двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне", — написано в сообщении пресс-службы кабмина.
Напомним: Узбекистан имеет статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе с декабря 2020 года.