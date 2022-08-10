Память о воде: в Нукусе проходит выставка, посвященная Аральскому морю - фото
Экспозиция рассказывает о значении Аральского моря и Амударьи для людей, которые жили на их берегах в прошлом веке.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. "Память о воде". Под таким названием проходит выставка в Государственном музее имени И. В. Савицкого в Нукусе. Название выбрано не случайно - экспозиция рассказывает об истории Приаралья.
Как рассказал корреспонденту Sputnik директор музея Тигран Мкртычев, выставка служит напоминанием молодому поколению о значению Аральского моря и реки Амударьи для тех людей, которые жили на их берегах более полувека назад.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Картинка с выставки "Память о воде" в Государственном музее имени И. В. Савицкого в Нукусе.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Картинка с выставки "Память о воде" в Государственном музее имени И. В. Савицкого в Нукусе.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Картинка с выставки "Память о воде" в Государственном музее имени И. В. Савицкого в Нукусе.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Картинка с выставки "Память о воде" в Государственном музее имени И. В. Савицкого в Нукусе.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Картинка с выставки "Память о воде" в Государственном музее имени И. В. Савицкого в Нукусе.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Картинка с выставки "Память о воде" в Государственном музее имени И. В. Савицкого в Нукусе.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Картинка с выставки "Память о воде" в Государственном музее имени И. В. Савицкого в Нукусе.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Картинка с выставки "Память о воде" в Государственном музее имени И. В. Савицкого в Нукусе.
"Мы считаем, что такие напоминания очень нужны. Уже выросло молодое поколение Каракалпакстана, которое никогда не видела Аральское море, его флотилии, которая теперь стала кладбищем кораблей в Муйнаке. Это выставка о человеческой памяти, о воде", - сказал Тигран Мкртычев.
Экспозиция продемонстрирует различные картины, созданные с 1937-го по 1970 год. Это и работы узбекистанских классиков Виктора Уфимцева, Урала Тансыкбаева, Кадырбая Саипова, Рафаэля Матевосяна, и творчество московского художника Александра Волкова.
"Восемь художников разных поколений напомнят нам о большом голубом Аральском море, о широкой и полноводной Амударье, о людях, которые совсем недавно были тесно связаны с водой и были частью этого большого водного мира", - поясняет Мкртычев.
Выставка "Память о воде" продлится до начала октября.
Напомним: с 1960-х годов уровень Аральского моря начал быстро снижаться вследствие забора воды из основных питающих рек Амударьи и Сырдарьи. До начала обмеления Аральское море было четвертым по величине озером в мире.
По оценке Всемирной метеорологической ассоциации, усыхание Арала является одним из крупнейших антропогенных экологических кризисов XX века. В радиусе до 100 км от прежних границ моря климат изменился на резко континентальный, в несколько раз сократилось количество осадков, погибли тугайные леса, исчезло более 130 видов животных и 30 видов рыб.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделяет особое внимание улучшению жизни и условий жителей Приаралья и бывшего портового города Муйнака. По инициативе главы государства в регионе были реализованы несколько крупных проектов. Среди них - строительство водопровода Кунград-Муйнак протяженностью 101 км, который начал снабжать жителей Муйнака чистой питьевой водой, улучшение транспортных коммуникаций, восстановление и развитие рыбной отрасли на базе существующих водоемов, реконструкция аэропорта и запуск регулярных авиарейсов в Муйнак.
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