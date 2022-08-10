https://uz.sputniknews.ru/20220810/pamyat-o-vode-v-nukuse-proxodit-vystavka-posvyaschennaya-aralskomu-moryu---foto-26980354.html

Память о воде: в Нукусе проходит выставка, посвященная Аральскому морю - фото

Память о воде: в Нукусе проходит выставка, посвященная Аральскому морю - фото

Экспозиция рассказывает о значении Аральского моря и Амударьи для людей, которые жили на их берегах в прошлом веке.

2022-08-10T07:32+0500

2022-08-10T07:32+0500

2022-08-10T07:32+0500

культура

муйнак

нукус

государственный музей искусств имени игоря савицкого

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. "Память о воде". Под таким названием проходит выставка в Государственном музее имени И. В. Савицкого в Нукусе. Название выбрано не случайно - экспозиция рассказывает об истории Приаралья.Как рассказал корреспонденту Sputnik директор музея Тигран Мкртычев, выставка служит напоминанием молодому поколению о значению Аральского моря и реки Амударьи для тех людей, которые жили на их берегах более полувека назад."Мы считаем, что такие напоминания очень нужны. Уже выросло молодое поколение Каракалпакстана, которое никогда не видела Аральское море, его флотилии, которая теперь стала кладбищем кораблей в Муйнаке. Это выставка о человеческой памяти, о воде", - сказал Тигран Мкртычев. Экспозиция продемонстрирует различные картины, созданные с 1937-го по 1970 год. Это и работы узбекистанских классиков Виктора Уфимцева, Урала Тансыкбаева, Кадырбая Саипова, Рафаэля Матевосяна, и творчество московского художника Александра Волкова."Восемь художников разных поколений напомнят нам о большом голубом Аральском море, о широкой и полноводной Амударье, о людях, которые совсем недавно были тесно связаны с водой и были частью этого большого водного мира", - поясняет Мкртычев.Выставка "Память о воде" продлится до начала октября.Напомним: с 1960-х годов уровень Аральского моря начал быстро снижаться вследствие забора воды из основных питающих рек Амударьи и Сырдарьи. До начала обмеления Аральское море было четвертым по величине озером в мире. По оценке Всемирной метеорологической ассоциации, усыхание Арала является одним из крупнейших антропогенных экологических кризисов XX века. В радиусе до 100 км от прежних границ моря климат изменился на резко континентальный, в несколько раз сократилось количество осадков, погибли тугайные леса, исчезло более 130 видов животных и 30 видов рыб.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделяет особое внимание улучшению жизни и условий жителей Приаралья и бывшего портового города Муйнака. По инициативе главы государства в регионе были реализованы несколько крупных проектов. Среди них - строительство водопровода Кунград-Муйнак протяженностью 101 км, который начал снабжать жителей Муйнака чистой питьевой водой, улучшение транспортных коммуникаций, восстановление и развитие рыбной отрасли на базе существующих водоемов, реконструкция аэропорта и запуск регулярных авиарейсов в Муйнак.Читайте также:Джизакский полигон начал принимать участников АрМИ-2022 - фото

муйнак

нукус

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

муйнак, нукус, государственный музей искусств имени игоря савицкого, фото