https://uz.sputniknews.ru/20220810/pochemu-rossiyane-lyubyat-otdyxat-v-uzbekistane-27023356.html

Почему россияне любят отдыхать в Узбекистане

Почему россияне любят отдыхать в Узбекистане

Отдых в Узбекистане все больше нравится туристам из России. В интервью Sputnik эксперт по туризму рассказал, что можно посмотреть в Ташкенте и Самарканде за один день и какие новые турпроекты появляются в республике.

2022-08-10T22:30+0500

2022-08-10T22:30+0500

2022-08-10T22:58+0500

видео

узбекистан

ташкент

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0a/27023198_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e68fa795329e807c9ebe1db70dfc4692.jpg

Узбекистан становится все популярнее среди туристов из России. За первое полугодие 2022 года турфирмы организовали около 6 миллионов поездок внутри страны.О развитии туризма в республике в интервью Sputnik рассказал эксперт по туризму, директор турфирмы Central Asia Travel Николай Сербин. Он также подсказал, что можно посмотреть в Ташкенте и Самарканде за один день.По словам эксперта, сегодня количество транзитных рейсов из регионов России через Узбекистан увеличивается. Туристы могут комбинировать по времени, сколько находиться в Ташкенте в зоне пересадки: 3-5 часов или целый день. Какие перспективы у экотуризма в Узбекистане? Как расширить туристические маршруты в ШОС? Ответы на эти вопросы в интервью Sputnik.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, ташкент, туризм, видео