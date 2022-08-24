https://uz.sputniknews.ru/20220824/video-chto-daet-otkrytie-kompleksa-velikiy-shelkovyy-put-v-samarkande---ekspert-27023356.html
Видео: что дает открытие комплекса "Великий шелковый путь" в Самарканде - эксперт
Видео: что дает открытие комплекса "Великий шелковый путь" в Самарканде - эксперт
Отдых в Узбекистане все больше нравится туристам из России. В интервью Sputnik эксперт по туризму рассказал, что можно посмотреть в Ташкенте и Самарканде за один день и какие новые турпроекты появляются в республике.
2022-08-24T09:31+0500
2022-08-24T09:31+0500
2022-08-24T09:31+0500
видео
узбекистан
ташкент
туризм
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Узбекистан становится все популярнее среди туристов из России. За первое полугодие 2022 года турфирмы организовали около 6 миллионов поездок внутри страны.О развитии туризма в республике в интервью Sputnik рассказал эксперт по туризму, директор турфирмы Central Asia Travel Николай Сербин. Он также подсказал, что можно посмотреть в Ташкенте и Самарканде за один день.По словам эксперта, сегодня количество транзитных рейсов из регионов России через Узбекистан увеличивается. Туристы могут комбинировать по времени, сколько находиться в Ташкенте в зоне пересадки: 3-5 часов или целый день. Какие перспективы у экотуризма в Узбекистане? Как расширить туристические маршруты в ШОС? Ответы на эти вопросы в интервью Sputnik.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм узбекистан ташкент туристы из россии что посмотреть в ташкенте за один день самарканд старый новый город тянь-шань чарвак афросиаб экотуризм новые направления перспективы
туризм узбекистан ташкент туристы из россии что посмотреть в ташкенте за один день самарканд старый новый город тянь-шань чарвак афросиаб экотуризм новые направления перспективы
Видео: что дает открытие комплекса "Великий шелковый путь" в Самарканде - эксперт
Отдых в Узбекистане все больше нравится туристам из России. В интервью Sputnik эксперт по туризму рассказал, что можно посмотреть в Ташкенте и Самарканде за один день и какие новые турпроекты появляются в республике.
Узбекистан становится все популярнее среди туристов из России. За первое полугодие 2022 года турфирмы организовали около 6 миллионов поездок внутри страны.
О развитии туризма в республике в интервью Sputnik рассказал эксперт по туризму, директор турфирмы Central Asia Travel Николай Сербин. Он также подсказал, что можно посмотреть в Ташкенте и Самарканде за один день.
"Россияне могут воспользоваться услугами узбекских туроператоров, пока ожидают свой вылет. Условно, за 8-9 часов можно посмотреть старый и новый Ташкент, подняться на Западный Тянь-Шань, Чимганские горы, посетить пляжи Чарвакского водохранилища и даже съездить на Афросиабе до Самарканда", —посоветовал Николай Сербин.
По словам эксперта, сегодня количество транзитных рейсов из регионов России через Узбекистан увеличивается. Туристы могут комбинировать по времени, сколько находиться в Ташкенте в зоне пересадки: 3-5 часов или целый день. Какие перспективы у экотуризма в Узбекистане? Как расширить туристические маршруты в ШОС? Ответы на эти вопросы в интервью Sputnik.