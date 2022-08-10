https://uz.sputniknews.ru/20220810/startoval-pervyy-sammit-jenschin-tsentralnoy-azii-v-sfere-energetiki--26988744.html

Стартовал первый саммит женщин Центральной Азии в сфере энергетики

Стартовал первый саммит женщин Центральной Азии в сфере энергетики

Мероприятие будет проходить до 10 августа в Кыргызстане.

2022-08-10T10:42+0500

2022-08-10T10:42+0500

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женщины

саммит

энергетика

центральная азия

общество

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Вчера в Кыргызстане стартовал первый саммит-конференция женщин в энергетике стран Центральной Азии. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".Мероприятие проходит с целью организации сотрудничества для помощи женщинам, работающим в сфере энергетики, демонстрированию их потенциала в этой отрасли, обеспечения гендерного равенства и социальной интеграции, а также создания специальной площадки.В ходе саммита проходят презентации и переговоры, на которых участники обсуждают вопросы увеличения числа женщин в энергетике, их роста в профессии и преодоление проблем, которые могут возникнуть как в карьере, так и в личной жизни.В мероприятии принимают участие женщины-энергетики из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. Кроме того, в саммите участвуют представители системных предприятий.Читайте также:Нарбаева призвала усилить профилактическую работу с молодежью

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женщины, саммит, энергетика, центральная азия