https://uz.sputniknews.ru/20220810/vremya-zagadat-jelanie-kogda-uzbekistantsy-smogut-uvidet-zvezdopad-26973007.html

Время загадать желание: когда узбекистанцы смогут увидеть звездопад

Время загадать желание: когда узбекистанцы смогут увидеть звездопад

На этой неделе можно наблюдать августовский метеорный поток-гигант. Когда наступит пик данного зрелища - читайте в материале Sputnik.

2022-08-10T07:00+0500

2022-08-10T07:00+0500

2022-08-10T07:00+0500

в мире

астрономия

звездопад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1225/03/12250374_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_abdd906665bae27ecc85c19f2d8701d7.jpg

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. На этой неделе можно увидеть красивейший августовский метеорный поток Персеиды. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на профессора Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева Андрея Солодовника."В конце первой недели августа наступают роскошные астрономические ночи – в истинную полночь небо становится столь темным, что и самые слабые звезды доступны взгляду астронома. Тогда же приближается время максимальной активности Персеид", - объяснил Солодовник.В этом году максимальная активность Персеид наступит в ночь с 12 на 13 августа - под утро, хотя наблюдать их можно будет уже после 22 часов, отметил ученый.При этом Солодовник подчеркивает: испортить зрелище может Луна."Беда в том, что менее чем через сутки наступит полнолуние. И полный яркий круг на небе сильно испортит давно ожидаемый праздник. Полная Луна в сотни раз увеличивает фоновую яркость ночного неба. При этом слабые звезды и метеоры "тонут" в море лунного света. Правда, яркие метеоры остаются видимыми, но эффектность зрелища падает в несколько раз", - объяснил он.Астроном советует: смотреть на метеорный поток лучше без каких-либо приборов. Появление метеора непредсказуемо и потому "поймать" его в телескоп почти невозможно. К тому же метеорные следы длинны и в поле зрения телескопа или бинокля не поместятся.По мнению эксперта, наблюдая за небом, лучше всего расположиться спиной к Луне.Читайте также:Сколько людей в Узбекистане пользуется соцсетями

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

астрономия, звездопад