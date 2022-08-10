https://uz.sputniknews.ru/20220810/vremya-zagadat-jelanie-kogda-uzbekistantsy-smogut-uvidet-zvezdopad-26973007.html
Время загадать желание: когда узбекистанцы смогут увидеть звездопад
Время загадать желание: когда узбекистанцы смогут увидеть звездопад
На этой неделе можно наблюдать августовский метеорный поток-гигант. Когда наступит пик данного зрелища - читайте в материале Sputnik.
2022-08-10T07:00+0500
2022-08-10T07:00+0500
2022-08-10T07:00+0500
в мире
астрономия
звездопад
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. На этой неделе можно увидеть красивейший августовский метеорный поток Персеиды. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на профессора Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева Андрея Солодовника."В конце первой недели августа наступают роскошные астрономические ночи – в истинную полночь небо становится столь темным, что и самые слабые звезды доступны взгляду астронома. Тогда же приближается время максимальной активности Персеид", - объяснил Солодовник.В этом году максимальная активность Персеид наступит в ночь с 12 на 13 августа - под утро, хотя наблюдать их можно будет уже после 22 часов, отметил ученый.При этом Солодовник подчеркивает: испортить зрелище может Луна."Беда в том, что менее чем через сутки наступит полнолуние. И полный яркий круг на небе сильно испортит давно ожидаемый праздник. Полная Луна в сотни раз увеличивает фоновую яркость ночного неба. При этом слабые звезды и метеоры "тонут" в море лунного света. Правда, яркие метеоры остаются видимыми, но эффектность зрелища падает в несколько раз", - объяснил он.Астроном советует: смотреть на метеорный поток лучше без каких-либо приборов. Появление метеора непредсказуемо и потому "поймать" его в телескоп почти невозможно. К тому же метеорные следы длинны и в поле зрения телескопа или бинокля не поместятся.По мнению эксперта, наблюдая за небом, лучше всего расположиться спиной к Луне.Читайте также:Сколько людей в Узбекистане пользуется соцсетями
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астрономия, звездопад
Время загадать желание: когда узбекистанцы смогут увидеть звездопад
На этой неделе можно наблюдать августовский метеорный поток-гигант. Когда наступит пик данного зрелища - читайте в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
На этой неделе можно увидеть красивейший августовский метеорный поток Персеиды. Об этом сообщает Sputnik Казахстан
со ссылкой на профессора Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева Андрея Солодовника.
"В конце первой недели августа наступают роскошные астрономические ночи – в истинную полночь небо становится столь темным, что и самые слабые звезды доступны взгляду астронома. Тогда же приближается время максимальной активности Персеид", - объяснил Солодовник.
В этом году максимальная активность Персеид наступит в ночь с 12 на 13 августа - под утро, хотя наблюдать их можно будет уже после 22 часов, отметил ученый.
При этом Солодовник подчеркивает: испортить зрелище может Луна.
"Беда в том, что менее чем через сутки наступит полнолуние. И полный яркий круг на небе сильно испортит давно ожидаемый праздник. Полная Луна в сотни раз увеличивает фоновую яркость ночного неба. При этом слабые звезды и метеоры "тонут" в море лунного света. Правда, яркие метеоры остаются видимыми, но эффектность зрелища падает в несколько раз", - объяснил он.
Астроном советует: смотреть на метеорный поток лучше без каких-либо приборов. Появление метеора непредсказуемо и потому "поймать" его в телескоп почти невозможно. К тому же метеорные следы длинны и в поле зрения телескопа или бинокля не поместятся.
По мнению эксперта, наблюдая за небом, лучше всего расположиться спиной к Луне.
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