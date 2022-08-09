https://uz.sputniknews.ru/20220809/skolko-lyudey-v-uzbekistane-polzuetsya-sotssetyami-26945562.html
Сколько людей в Узбекистане пользуется соцсетями
Сколько людей в Узбекистане пользуется соцсетями
Самыми активными пользователями социальных сетей в Узбекистане являются люди в возрасте от 18 до 35 лет.
2022-08-09T07:59+0500
2022-08-09T07:59+0500
2022-08-09T09:18+0500
экономика
вконтакте
соцсети
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Около 70% населения Узбекистана, или более 24 млн человек, пользуется Интернетом. Цифрами поделилось Министерство инновационного развития республики (Мининноваций). Что касается социальных сетей, их пользователями являются 18,3% страны, то есть более 6 млн человек.Средний возраст узбекистанских пользователей соцсетей – 18-35 лет, также отметили в ведомстве.При этом рейтинг самых популярных мессенджеров в Узбекистане выглядит следующим образом: первое место занимает Telegram, который выбирает 80% узбекистанских пользователей соцсетей. На втором месте со значительным отрывом расположился WhatsApp с показателем 22% аудитории.Напомним: 1 августа, в Узбекистане полностью восстановили возможность использования социальных сетей Twitter, WeChat и "ВКонтакте". Как сообщило Агентство информации и массовых коммуникаций республики, параллельно продолжаются переговоры с платформой TikTok.Ранее главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций, генеральный директор Института исследований Интернета Карен Казарян рассказал Sputnik, что плюс разблокировки "ВКонтакте" заключается в возможном позитивном влиянии российской социальной сети на экономику республики.Эксперт обращает внимание на данные Российской ассоциации электронных коммуникаций. Согласно им, в России за 2021 год объемы социальной коммерции, связанной с покупкой-продажей в соцсетях, составили порядка 2,5 трлн рублей."Потенциал для малого и среднего бизнеса "ВКонтакте" очень большой", — уверен он.Читайте также:Что дает бизнесу разблокировка "ВКонтакте"
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вконтакте, соцсети
Сколько людей в Узбекистане пользуется соцсетями
07:59 09.08.2022 (обновлено: 09:18 09.08.2022)
Самыми активными пользователями социальных сетей в Узбекистане являются люди в возрасте от 18 до 35 лет.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Около 70% населения Узбекистана, или более 24 млн человек, пользуется Интернетом. Цифрами поделилось Министерство инновационного развития республики
(Мининноваций). Что касается социальных сетей, их пользователями являются 18,3% страны, то есть более 6 млн человек.
Средний возраст узбекистанских пользователей соцсетей – 18-35 лет, также отметили в ведомстве.
При этом рейтинг самых популярных мессенджеров в Узбекистане выглядит следующим образом: первое место занимает Telegram, который выбирает 80% узбекистанских пользователей соцсетей. На втором месте со значительным отрывом расположился WhatsApp с показателем 22% аудитории.
Напомним: 1 августа, в Узбекистане полностью восстановили
возможность использования социальных сетей Twitter, WeChat и "ВКонтакте". Как сообщило Агентство информации и массовых коммуникаций республики, параллельно продолжаются переговоры с платформой TikTok.
Ранее главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций, генеральный директор Института исследований Интернета Карен Казарян рассказал Sputnik, что плюс разблокировки "ВКонтакте" заключается в возможном позитивном влиянии российской социальной сети на экономику республики.
Эксперт обращает внимание на данные Российской ассоциации электронных коммуникаций. Согласно им, в России за 2021 год объемы социальной коммерции, связанной с покупкой-продажей в соцсетях, составили порядка 2,5 трлн рублей.
"Потенциал для малого и среднего бизнеса "ВКонтакте" очень большой", — уверен он.
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