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Безнаказанным не останется: Басурин о преступлениях киевского режима — видео
Безнаказанным не останется: Басурин о преступлениях киевского режима — видео
Преступления Киевского режима в отношении мирных жителей не останутся безнаказанными, заявил заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин, передает с Донецка корреспондент Sputnik Узбекистан.
2022-08-11T17:22+0500
2022-08-11T17:22+0500
2022-08-11T17:22+0500
специальная военная операция россии в донбассе
преступление
днр
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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Под обстрелами ВСУ погибают не только жители Донбасса, но и иностранцы, заявил заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин.По его словам, все эти данные собираются, судебные дела будут озвучены, а факты — продемонстрированы. С судебной точки зрения это не останется безнаказанным.
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преступление, днр
Безнаказанным не останется: Басурин о преступлениях киевского режима — видео
Эксклюзив
От обстрелов ВСУ погибают и иностранцы, заявил корреспонденту Sputnik Узбекистан, работающему сейчас в Донецке, заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин.
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Под обстрелами ВСУ погибают не только жители Донбасса, но и иностранцы, заявил заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин.
"Документируются факты военных преступлений украинских властей по отношению к жителям Донбасса в первую очередь, жителям Украины — в том числе, и иностранным гражданам. Потому что здесь погибали и представители Международного Красного Креста в результате обстрелов", — сказал Басурин корреспонденту Sputnik.
По его словам, все эти данные собираются, судебные дела будут озвучены, а факты — продемонстрированы. С судебной точки зрения это не останется безнаказанным.