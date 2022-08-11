https://uz.sputniknews.ru/20220811/beznakazannym-ne-ostanetsya-basurin-o-prestupleniyax-kievskogo-rejima--video-27052484.html

Безнаказанным не останется: Басурин о преступлениях киевского режима — видео

Безнаказанным не останется: Басурин о преступлениях киевского режима — видео

Преступления Киевского режима в отношении мирных жителей не останутся безнаказанными, заявил заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин, передает с Донецка корреспондент Sputnik Узбекистан.

2022-08-11T17:22+0500

2022-08-11T17:22+0500

2022-08-11T17:22+0500

специальная военная операция россии в донбассе

преступление

днр

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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Под обстрелами ВСУ погибают не только жители Донбасса, но и иностранцы, заявил заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин.По его словам, все эти данные собираются, судебные дела будут озвучены, а факты — продемонстрированы. С судебной точки зрения это не останется безнаказанным.

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преступление, днр