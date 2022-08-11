https://uz.sputniknews.ru/20220811/chto-izvestno-o-rebenke-pogibshem-u-donetskogo-dramteatra--video-27058514.html
Что известно о ребенке, погибшем у донецкого драмтеатра — видео
Что известно о ребенке, погибшем у донецкого драмтеатра — видео
Эдуард Басурин рассказал о ребенке, погибшем от обстрела украинскими военными донецкого драмтеатра, сообщает с места событий корреспондент Sputnik Узбекистан.
2022-08-11T19:57+0500
2022-08-11T19:57+0500
2022-08-11T19:57+0500
специальная военная операция россии в донбассе
ребенок
обстрел
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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. В результате обстрела донецкого драмтеатра украинскими войсками погиб ребенок, сообщил журналистам заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин.По его словам, девочка возвращалась с бальных танцев, когда ВСУ открыли огонь по драмтеатру, где проходило прощание с погибшим полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (Корсой), передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Всего в результате обстрела донецкого драмтеатра погибло пять человек, трое получили ранения, уточнил он.Это случилось утром 4 августа, когда в Донецке прощались с гвардии полковником Ольгой Качурой с позывным "Корса". Она была замкомандира реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР.Церемонию провели позже в тот же день.
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ребенок, обстрел
Что известно о ребенке, погибшем у донецкого драмтеатра — видео
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Эдуард Басурин рассказал о ребенке, погибшем от обстрела украинскими военными донецкого драмтеатра, где проходило прощание с полковником Ольгой Качурой (Корсой), сообщает с места событий корреспондент Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. В результате обстрела донецкого драмтеатра украинскими войсками погиб ребенок, сообщил журналистам заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, девочка возвращалась с бальных танцев, когда ВСУ открыли огонь по драмтеатру, где проходило прощание с погибшим полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (Корсой), передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
"Отсюда 350 метров — бульвар Пушкина, где люди гуляют. Погибла она (девочка. — Прим. Sputnik), бабушка и преподаватель бальных танцев, которая девочку вела и отдать хотела бабушке", — рассказывает Басурин.
Всего в результате обстрела донецкого драмтеатра погибло пять человек, трое получили ранения, уточнил он.
Это случилось утром 4 августа, когда в Донецке прощались с гвардии полковником Ольгой Качурой с позывным "Корса". Она была замкомандира реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР.
Церемонию провели позже в тот же день.